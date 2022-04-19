Сегодня состоялось прощание с героями. Провести лучших пиротехников страны собрались родные, друзья и коллеги.
К теме Во время разминирования российских кассетных боеприпасов под Харьковом подорвались трое саперов
Что известно о погибших героях
Среди саперов, пожертвовавших своей жизнью ради безопасности других, были:
- Майор службы гражданской защиты Кошурко Андрей Васильевич. Родился в 1991 году в городе Дубровица Ровненской области. Возглавлял часть гуманитарного разминирования;
- Прапорщик службы гражданской защиты Герасимов Олег Васильевич. Родился 15 марта 1972 года в городе Мерефа Харьковской области. Был водителем-сапером отделения пиротехнических работ группы пиротехнических работ части гуманитарного разминирования.
- Старший прапорщик службы гражданской защиты Стадник Юрий Владимирович. Родился 12 апреля 1980 года в селе Павловское Карасуского района Костанайской области. Водитель-сапер отделения пиротехнических работ группы пиротехнических работ части гуманитарного разминирования.
Как прошло прощание с саперами, которые подорвались во время разминирования кассет / Фото Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования
Сегодня личный состав Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины в глубоком почтении склонил головы перед Героями-Пиротехниками ГСЧС, которые погибли, выполняя свой служебный долг,
– отметили коллеги.
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