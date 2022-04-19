Сьогодні відбулося прощання із героями. Провести найкращих піротехніків країни зібралися рідні, друзі та колеги.

До теми Під час розмінування російських касетних боєприпасів під Харковом підірвалися троє саперів

Що відомо про загиблих героїв

Серед саперів, які пожертвували своїм життям заради безпеки інших, були:

Майор служби цивільного захисту Кошурко Андрій Васильович. Народився 1991 року у місті Дубровиця Рівненської області. Очолював частину гуманітарного розмінування, майор служби цивільного захисту;

Народився 1991 року у місті Дубровиця Рівненської області. Очолював частину гуманітарного розмінування, майор служби цивільного захисту; Прапорщик служби цивільного захисту Герасимов Олег Васильович. Народився 15 березня 1972 року в місті Мерефа Харківської області. Був водієм-сапером відділення піротехнічних робіт групи піротехнічних робіт частини гуманітарного розмінування.

Народився 15 березня 1972 року в місті Мерефа Харківської області. Був водієм-сапером відділення піротехнічних робіт групи піротехнічних робіт частини гуманітарного розмінування. Старший прапорщик служби цивільного захисту Стаднік Юрій Володимирович. Народився 12 квітня 1980 року у селі Павловський Карасуського району Кустанайської області. Водій-сапер відділення піротехнічних робіт групи піротехнічних робіт частини гуманітарного розмінування.

Як пройшло прощання із саперами, які підірвалися під час розмінування касет / Фото Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування

Сьогодні особовий склад Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України в глибокій шані схилив голови перед Героями-Піротехніками ДСНС, які загинули, виконуючи свій службовий обов'язок,

– зазначили колеги.

Для тих, хто може допомогти фінансово сім’ям загиблих додаємо номери карток: 5168757407543885 – Герасимова Людмила Михайлівна (дружина);

4149499391339395 – Стаднік Лариса Миколаївна (дружина);

4149499390340279 – Кошурко Олена Сергіївна (дружина).

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