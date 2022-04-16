Трагедія трапилася 16 квітня. Про це розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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Обставини трагедії

Глава МВС уточнив, що українські сапери підірвалися на залишках касетної бомби, скинутої окупантами. Серед загиблих – командир частини піротехніків.

При розмінуванні загинули три рятувальники. Це було буквально кілька годин тому. Четверо тяжкопоранених. Зокрема, загинув командир частини піротехніки. Якраз при розмінуванні вибухнула частина касетного боєприпасу. Є боєприпаси, до яких навіть фахівці обережно ставляться, і навіть в цих випадках трапляються дуже трагічні речі,

– заявив Монастирський.

Через це міністр звернувся до українців та закликав їх не чіпати вибухонебезпечні пристрої. У випадку виявлення таких потрібно повідомляти фахівців.

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