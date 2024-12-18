Об этом 24 Каналу сказал экс-глава иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Эти заявления являются не единственными, Трамп так же удивил своим другим заявлением о том, что Канада должна стать 51-м штатом Америки, а ее премьер-министр – губернатором.

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Это еще раз демонстрирует, что Трамп является специфическим человеком в своих высказываниях.

В дипломатии это – ужас и катастрофа. Мы имеем дело со специфическим по складу мышления и дипломатической подготовке лидером. Несмотря на такие эпатажные заявления, Зеленскому нужно ехать в Вашингтон и вместе с Макроном, проводить еще одну встречу с Трампом. Садиться и объяснять ему, что нужно сделать для победы над Путиным в этой войне. Ведь идея переговоров один на один абсурдна,

– заявил Владимир Огрызко.

В то же время специальный представитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что война может завершиться за несколько месяцев. Трамп мог бы пригласить Путина и Зеленского в Вашингтон и организовать переговоры между ними непосредственно в США. Огрызко объяснил, что по правилам за столом переговоров должны сидеть все страны, которые присоединились к Будапештскому меморандуму и гарантировали Украине территориальную целостность: США, Великобритания, Франция.

Кто может присутствовать на встрече России и Украины

Также – представители НАТО в лице Марка Рютте и представители ЕС в лице Урсулы фон дер Ляйен. К встрече также могут присоединиться другие страны.

"Но это должна быть позиция западного мира, частью которого является Украина. А со стороны России, ну пусть Путин приглашает Лукашенко. Видите, на днях же заявили, что им, оказывается, нужны какие-то гарантии. Наш представитель МИД очень четко сказал: вам гарантировано будет наказание в Гааге. Это единственная гарантия, которую вы получите без всяких сомнений как соучастники вооруженной агрессии против Украины", – подчеркнул экс-министр иностранных дел.

Он предположил, что на такую встречу Россия, вероятно, захочет пригласить Северную Корею или Китай. Однако заставлять Украину и Россию садиться за один стол, тем более на уровне президентов, один из которых фактически объявлен военным преступником, – это, по мнению экс-министра иностранных дел, абсолютно неприемлемо.