Про це 24 Каналу сказав ексглава закордонних справ України Володимир Огризко. Ці заяви є не єдиними, Трамп так само здивував своєю іншою заявою про те, що Канада має стати 51-м штатом Америки, а її прем'єр-міністр – губернатором.

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Це ще раз демонструє, що Трамп є специфічною людиною в своїх висловлюваннях.

У дипломатії це – жах і катастрофа. Ми маємо справу зі специфічним за складом мислення і дипломатичною підготовкою лідером. Попри такі епатажні заяви, Зеленському потрібно їхати до Вашингтона і разом із Макроном, проводити ще одну зустріч із Трампом. Сідати і пояснювати йому, що потрібно зробити для перемоги над Путіним у цій війні. Адже ідея переговорів один на один абсурдна,

– заявив Володимир Огризко.

Водночас спеціальний представник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що війна може завершитися за кілька місяців. Трамп міг би запросити Путіна і Зеленського до Вашингтона та організувати переговори між ними безпосередньо у США. Огризко пояснив, що за правилами за столом переговорів мають сидіти всі країни, які приєдналися до Будапештського меморандуму і гарантували Україні територіальну цілісність: США, Велика Британія, Франція.

Хто може бути пристунім на зустрічі Росії та України

Також – представники НАТО в особі Марка Рютте та представники ЄС в особі Урсули фон дер Ляйен. До зустрічі також можуть приєднатися інші країни.

"Але це має бути позиція західного світу, частиною якого є Україна. А з боку Росії, ну нехай Путін запрошує Лукашенка. Бачите, днями ж заявили, що їм, виявляється, потрібні якісь гарантії. Наш представник МЗС дуже чітко сказав: вам гарантовано буде покарання в Гаазі. Це єдина гарантія, яку ви отримаєте без жодних сумнівів як співучасники збройної агресії проти України", – наголосив ексміністр закордонних справ.

Він припустив, що на таку зустріч Росія, ймовірно, захоче запросити Північну Корею чи Китай. Однак змушувати Україну та Росію сідати за один стіл, тим більше на рівні президентів, один із яких фактично оголошений воєнним злочинцем, – це, на думку ексміністра закордонних справ, є абсолютно неприйнятно.