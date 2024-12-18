Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Le Parisien.

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Быстро закончить войну за счет Украины не получится

Лидер украинского государства сказал, что Дональд Трамп действительно хочет быстро завершить российско-украинскую войну. Об этом он говорил во время общения с Зеленским в Париже, а также во время трехсторонней встречи вместе с Макроном.

Но Зеленский в очередной раз подчеркнул: Трамп еще не вступил в должность. А потому он не знает многих деталей, в частности, разведданных и информации из дипломатических каналов. Когда новоизбранный президент США пройдет инаугурацию, тогда они "смогут говорить одинаково" с президентом Украины, тогда они будут одинаково информационно вооружены.

До этого я вижу у него волю, чтобы закончить эту войну. Но он знает и мою волю: закончить эту войну быстро за счет Украины не получится. Не получится: Украина очень долго борется за свою независимость, за свой суверенитет. И мы просто так не отдадим свою независимость, сколько бы ни было голосов, сколько бы ни было посредников, сколько бы ни было даже в Европе лоббистов Путина, сколько бы ни было президентов, премьер-министров на любом континенте, которые хотят просто быстро завершить войну и забыть, простить Путину все эти убийства. Мы не простим,

– подчеркнул Зеленский.

Путин вернется, как бумеранг

Гарант убежден: нельзя просто забыть все, что было. Путин убил многих гражданских и продолжает это делать. Поэтому Украина ничего не собирается ему прощать.

Из-за действий россиян 8 миллионов украинцев живут за границей. В государстве миллионы переселенцев, которым некуда возвращаться, потому что их дома разрушены. Убиты дети, уничтожены исторические здания, оккупированы территории. Поэтому опасно говорить "давайте сейчас просто заморозим войну, а потом будем уже договариваться с россиянами".

Мир за счет только Украины – это несправедливо. Такая ситуация даст толчок другим диктаторам делать то же, что делал Путин – и остался безнаказанным.

Зеленский убежден: Путин в любом случае вернется. Он будет возвращаться, как бумеранг, пока не достигнет своего. Так было в Чечне и в Грузии.

Впервые за 30 лет властвования Путина одна страна дает ему отпор. Другие страны помогают Киеву, но Украина тратит свой человеческий потенциал, человеческий ресурс. Такое нельзя прощать.

Напоследок президент сказал: да, усталость есть. Но украинцы знают, что Путин будет продолжать уничтожать нас, потому что он не считает Украину независимым государством, которое имеет право на существование. Агрессора нужно остановить.