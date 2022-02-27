Брат мэра Киева призывает их проявить свою позицию, оставаясь дома. В буквальном смысле. Свое обращение Владимир Кличко подписал хештегом #россияоставайсядома. Он также призвал неравнодушных записывать собственные видео с таким месседжем.

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"Каждый день вы ходите на работу и помогаете своей армии подносить патроны, так сказать. И стрелять в нас ракетами. И убивать нас, ваших, как вы нас называете, братьев и сестер. Хороший вы братский народ, благодарю вас!", – эмоционально отметил Кличко-младший.

Он предложил неравнодушным россиянам не ходить на работу, а оставаться дома.

Проведите время с вашей семьей, друзьями, детьми, внуками. Чего мы, украинцы, сделать не можем, потому что вы нас убиваете, бомбардируете, вы нам не даете жить! Оставайтесь дома – не ходите на работу. Просто останьтесь дома. В нашу поддержку и против войны,

– призвал Владимир.

Обращение Владимира Кличко к россиянам и белорусам: смотрите видео

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