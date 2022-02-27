Брат мера Києва закликає їх виявити свою позицію, залишаючись удома. У буквальному сенсі. Своє звернення Володимир Кличко підписав хештегом #россияоставайсядома. Він також закликав небайдужих записувати власні відео із таким меседжем.

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"Щодня ви ходите на роботу і допомагаєте своїй армії підносити патрони, так би мовити. І стріляти у нас ракетами. І вбивати нас, ваших, як ви нас називаєте, братів і сестер. Хороший ви братський народ, дякую вам!" – емоційно зазначив Кличко-молодший.

Він запропонував небайдужим росіянам не ходити на роботу, а залишатися вдома.

Проведіть час із вашою родиною, друзями, дітьми, онуками. Чого ми, українці, зробити не можемо, бо ви нас вбиваєте, бомбардуєте, ви нам не даєте жити! Залиштеся вдома – не ходіть на роботу. Просто залиштеся вдома. На нашу підтримку та проти війни, – закликав Володимир.

Звернення Володимира Кличка до росіян і білорусів: дивіться відео

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