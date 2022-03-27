Глава государства рассказал об этом в интервью российским оппозиционным СМИ.

Обратите внимание Защищают город, защищают раненых, защищают мертвых, – Зеленский о военных в Мариуполе

Президент Украины рассказал о разрушенных городах

Зеленский заявил, что в результате россияне разрушили Мариуполь, Волноваху, как и городки под Киевом.

Все города возле столичных городов – это, как правило, небольшие городки. Но там все живут, дачи загородные, а также местное население тоже. Этого нет. Выжженная земля. Просто выжженная земля. Абсолютно,

– сообщил Зеленский.

В частности, президент рассказал, что в полумиллионном Мариуполе 90% построек уже нет, их просто уничтожили. Он подчеркнул, что захватчики просто уходят и уничтожают все.

Я даже не знаю, к кому так русская армия относилась. Никогда. Я не видел,

– сказал президент Украины.

Зеленский в этом контексте упомянул о войне России в Чечне. По его словам, он тогда был совсем молодым человеком и не очень помнит времена, когда происходила война в Чечне, так что глубоко не помнит всех кадров. Однако он подчеркнул, что там "страшно было", но эти объемы не сравнимы.