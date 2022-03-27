Глава держави розповів про це в інтерв'ю російським опозиційним ЗМІ.

Зверніть увагу Захищають місто, захищають поранених, захищають мертвих, – Зеленський про військових у Маріуполі

Президент України розповів про зруйновані міста

Зеленський заявив, що росіяни зруйнували Маріуполь, Волноваху, як і містечка під Києвом.

Усі міста біля столичних міст – це, як правило, невеликі містечка. Але там усі живуть, дачі заміські, а також місцеве населення теж. Цього немає. Випалена земля. Просто випалена земля. Абсолютно,

– повідомив Зеленський.

Зокрема, президент розповів, що у півмільйонному Маріуполі 90% будівель вже немає, їх просто знищили. Він наголосив, що загарбники просто йдуть та нищать усе.

Я навіть не знаю, до кого так російська армія ставилася. Ніколи. Я не бачив,

– сказав президент України.

Зеленський у цьому контексті згадав про війну Росії у Чечні. За його словами, він тоді був зовсім молодим чоловіком і не дуже пам'ятає часи, коли відбувалася війна у Чечні, тож глибоко не пам'ятає всіх кадрів. Проте він підкреслив, що там "страшно було", але ці обсяги не можна порівняти. На сьогодні там дві війни було.

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