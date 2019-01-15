Просто для подтанцовки, – Солонтай о технических кандидатах на президентских выборах

Накануне выборов уже немало людей заявили о том, что будут участвовать в президентских гонках. Однако большинство из них еще не принесли свои документы в ЦИК, а потому их заявления пока остаются лишь словами. Кроме того, существует версия, что технические кандидаты в решающий момент отдадут голоса другому претенденту на президентское кресло, который имеет большую поддержку.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политический эксперт Александр Солонтай.

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Он пояснил, что партии, штабы и конкретные люди покупают технических кандидатов, которые на самом деле баллотируются для того, чтобы получить право от своего имени подавать документы в ЦИК, однако втайне они представляют интересы других людей.

Они просто выполняют функцию подтанцовки. Их миссия – помогать другим, более сильным кандидатам. Конечно, такая технология применяется и в Украине, и она приводит к тому, что появляется больше кандидатов, чем должно бы быть,

– отметил Солонтай.

Также эксперт добавил, что существует еще одно понятие "технического кандидата". 27 октября в Украине состоятся выборы в Верховную Раду, поэтому много партий и политиков используют президентские выборы для того, чтобы прорекламировать себя накануне парламентских.

С точки зрения ведения избирательной кампании на всеукраинском уровне 2,5 миллиона гривен – это копейки. И для кандидатов лучше вложить 2,5 миллиона сейчас, чем потом вкладывать по 25 миллионов долларов каждый месяц до выборов, – отметил политолог.

Напомним, президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. На этот раз украинцы будут выбирать президента в седьмой раз. Согласно Конституции Украины, выборы Президента проходят каждые пять лет. Ныне действующий Президент Петр Порошенко был избран на внеочередных выборах в 2014 году.

Кто может быть избран президентом Украины? Президентом Украины может стать гражданин Украины, достигший 35-летнего возраста, владеет государственным языком и проживает в Украине в течение десяти последних перед днем выборов лет. Это право реализуется через политические партии, а также путем самовыдвижения. Партия может выдвинуть только одного кандидата. Кандидат в президенты должен внести залог в размере 2,5 миллиона гривен. В случае проигрыша залог не возвращается.