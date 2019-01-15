Просто для підтанцьовки, – Солонтай про технічних кандидатів на президентських виборах

Напередодні виборів вже чимало людей заявили про те, що братимуть участь у президентських перегонах. Проте більшість з них ще не принесли свої документи до Центральної виборчої комісії, а відтак їх заяви наразі залишаються лише словами. Крім того, існує версія, що технічні кандидати у вирішальний момент віддадуть голоси іншому претенденту на президентське крісло, який має більшу підтримку.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Олександр Солонтай.

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Він пояснив, що партії, штаби та конкретні люди купляють технічних кандидатів, які насправді балотуються для того, аби отримати право від свого імені подавати документи до ЦВК, проте таємно вони представляють інтереси інших людей.

Вони просто виконують функцію підтанцьовки. Їх місія – допомагати іншим, більш сильним кандидатам. Звичайно, така технологія застосовується і в Україні і вона призводить до того, що з'являється більше кандидатів, ніж мало би бути,

– зауважив Солонтай.

Також експерт додав, що існує ще одне поняття "технічного кандидата". 27 жовтня в Україні відбудуться вибори до Верховної Ради, тому багато партій та політиків використовують президентські вибори для того, аби прорекламувати себе напередодні парламентських.

З точки зору ведення виборчої кампанії на всеукраїнському рівні 2,5 мільйона гривень – це копійки. І для кандидатів краще вкласти 2,5 мільйона зараз, ніж потім вкладати по 25 мільйонів доларів щомісяця до виборів, – зазначив політолог.

Нагадаємо, президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Цього разу українці обиратимуть президента всьоме. Згідно з Конституцією України, вибори Президента відбуваються кожні п'ять років. Нині чинного Президента Петра Порошенка було обрано на позачергових виборах у 2014 році.

Хто може бути обраний президентом України?Президентом України може стати громадянин України, який досяг 35-річного віку, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років. Це право реалізується через політичні партії, а також шляхом самовисування. Партія може висунути лише одного кандидата. Кандидат у президенти має внести заставу у розмірі 2,5 мільйона гривень. У випадку програшу застава не повертається.