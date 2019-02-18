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      Просто заблудился: наши защитники взяли в плен российского диверсанта

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      Украинские вооруженные силы почти по всей линии соприкосновения отмечают небывалую активность диверсионных групп противника. Участились попытки оккупантов вернуть себе позиции на Светлодарской дуге, которые они покинули в 2016 году.

      На этом отрезке фронта расстояния между позициями бойцов ВСУ и пророссийскими боевиками минимальные. Поэтому российские наемники подсылают свои диверсионно-разведывательные группы в сторону украинцев.

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      Недавно у врага как раз была такая вылазка, однако она оказалась неудачной. В темное время суток украинские армейцы заметили в тепловизор движение неподалеку от своих позиций. В итоге наши защитники были вынуждены открыть огонь в сторону диверсанта.

      Сначала мы ранили диверсанта, а уже через некоторое время прибыл наш командир. Мы приняли решение выдвинуться и уже раненого доставить к нашим позициям,
      – военнослужащий ВСУ Василий.

      Интересно, что пророссийские боевики никоим образом не пытались вытащить своего подельника, или огнем не дать это сделать украинским солдатам. Его просто свои же бросили. Наши военнослужащие отметили, что горе-диверсант был пьян. После первой медицинской помощи, пленник смог ответить на вопрос. Он утверждал, что просто заблудился.

      Известно, что пленный родом из оккупированной Макеевки, принадлежал к бандформированию боевиков "Кальмиус" и был командиром машины "БМ-21 Град", что непосредственно в начале войны обстреливала как украинских военных, так и мирных жителей.

      Обстріли з
      Обстрелы из "Градов"

      Российские оккупанты часто рассказывают байки, что якобы на украинских позициях воюют американские, британские, польские и еще какие-либо наемники. Но вчера пленного взяли простые украинские ребята. Для некоторых из них это вообще первая ротация на войне, однако задачу они выполнили, как всегда, четко.

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      18 февраля
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      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Война
      Источник: 24 канал
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