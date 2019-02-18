Просто заблукав: наші захисники взяли в полон російського диверсанта

Українські збройні сили майже по всій лінії зіткнення відзначають нечувану активність диверсійних груп противника. Почастішали спроби окупантів повернути собі позиції на Світлодарській дузі, які вони покинули у 2016 році.

На цьому відрізку фронту відстань між позиціями бійців ЗСУ та проросійськими бойовиками мінімальні. Тому російські найманці підсилають свої диверсійно-розвідувальні групи у бік українців.

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Нещодавно у ворога якраз була така вилазка, проте виявилась вона невдалою. У темну пору доби українські армійці помітили в тепловізор рух неподалік своїх позицій. Зрештою наші захисники були змушені відкрити вогонь в бік диверсанта.

Спочатку ми ранили диверсанта, а вже через деякий час прибув наш командир. Ми прийняли рішення висунутися і вже пораненого притягнути до наших позицій,

– військовослужбовець ЗСУ Василь.

Цікаво, що проросійські бойовики жодним чином не намагались витягнути свого поплічника, або вогнем не дати це зробити українським солдатам. Його просто свої ж кинули. Наші військовослужбовці зазначили, що горе-диверсант був напідпитку. Після першої медичної допомоги, полонений зміг відповісти на питання. Він стверджував, що просто заблукав.

Відомо, що полонений родом з окупованої Макіївки, належав до бандформування бойовиків "Кальміус" та був командиром машини "БМ-21 Град", що безпосередньо на початку війни обстрілювала як українських військових, так і мирних мешканців.



Обстріли з "Градів"

Російські окупанти часто розповідають байки, що нібито на українських позиціях воюють американські, британські, польські та будь-які ще найманці. Але вчора полоненого взяли прості українські хлопці. Для декого з них це взагалі перша ротація на війні, проте задачу вони виконали, як завжди, чітко.