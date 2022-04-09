Простые жители Николаевщины отбили и передали ВСУ очень много российской техники

Виталий Ким рассказал, что охотники и простые жители Николаевской области отбили у врага очень много техники. Впоследствии ее передали на нужды Вооруженных Сил.

Глава Николаевской областной военной администрации в интервью изданию рассказал о результатах своей просьбы к местным жителям – все отобранное у оккупантов по-хорошему отдавать ВСУ.

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Люди передали армии много вражеской техники

Глава ОВА отметил, что есть закон, предусматривающий выкуп техники. Однако пока он не вступил в силу.

Но наши жители в общем-то все патриоты – они сами сдают очень много единиц техники,

– рассказал Ким.

Охотники и простые люди отбили и передали Вооруженным Силам очень много техники россиян.

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