Как передает корреспондентка 24 Канала с фестиваля, по завещанию Романа Ратушного на обоих склонах урочища Протасов Яр должна быть сохранена зеленая зона и создан заказник. Основная цель этого мероприятия, как отметила мама Героя, это не мемориализация памяти, а продолжение идей Романа, которые он не успел воплотить.

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В Киеве стартовал фестиваль "Протасов Яр"

Известный украинский активист и военный Роман Ратушный погиб в бою с врагом 9 июня 2022 года. 24-летний разведчик служил в 93 ОМБР "Холодный Яр" и возглавлял общественную организацию "Защитим Протасов Яр".

Сейчас в организации продолжают воплощать идеи Романа. Так, 16 июня стартовал фестиваль "Протасов Яр", который посвящен памяти погибшего защитника.

Мама омана, украинская писательница Светлана Поваляева первой выступила на фестивале и отметила, что главной целью является не мемориализация памяти о защитнике, а продолжение воплощения его идей.

Возвращение своего: то есть возвращение земель, возвращение истории украденной, возвращение украденной культуры. Община Протасового Яра успешный такой кейс для общин локальных не только Киева, но и по Украине и будут в гости общины с Херсонщины, Нью-Йорка, Николаевщины. Люди, которые собственно возвращают и держат свое,

– добавила Светлана Поваляева.

По завещанию Романа Ратушного, на обоих склонах урочища Протасов Яр должна быть сохранена зеленая зона и создан заказник. Как говорят в организации, это будет некий "central park" Киева. Герой начал работать над этим при жизни. Тогда ему удалось спасти несколько участков от застройки, вернуть им статус зеленой зоны, а также вернуть их в пользование Киевского городского совета.

После гибели Романа на войне единомышленники из общественной организации "Защитим Протасов Яр" продолжают его дело. Так, в июле 2022 года Протасов Яр получил статус объекта природно-заповедного фонда, а уже в 2023 году – заказнику присвоено имя Романа Ратушного. Сейчас в суде находятся 2 дела, ведь застройщики хотят отменить статус заповедника.

Сейчас попытки мирно урегулировать спор зашли в тупик, однако общественная организация продолжает бороться за идеи Романа. Так, до сих пор не решились несколько проблем:

КГГА до сих пор не утвердила положение о заказнике;

департамент защиты окружающей среды не подготовил землеустроительную документацию по этому объекту;

кроме того, территория должна быть включена в общегородских экологических программах и требует дальнейшей защиты КГС.

Фестиваль "Протасов Яр" / Фото Валентины Полищук

В рамках фестиваля также состоялась выставка фотографий Максима Кривцова. Украинский защитник, который был товарищем Романа Ратушного, также погиб в бою с врагом.

Фотовыставка Максима Кривцова / Фото Валентины Полищук