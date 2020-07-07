Очередное усиление карантинных ограничений на Закарпатье. В некоторых районах вновь закрыли рынки, на выходные запретили курсирование общественного транспорта, никаких свадеб, выпускных или поминальных мероприятий. Среди ограничений запрет – работать заведениям питания и летним террасам после 10 вечера.

Несколько десятков местных рестораторов протестовали в центре Ужгорода. Владельцы заведений рассказали, что работа террас в вечернее время – единственная возможность удержать бизнес на плаву. Об этом сообщили корреспонденты 24 канала.

Интересно На Ровненщине ослабили карантин: что позволили

“Жара у нас начинает спадать только в 20-21 часов. В это время люди приходят в учреждения отдыха. А теперь из-за ограничения в 21:30-21:45 нам надо им сообщать, что заведение закрывается и это последний заказ. Это очень сильно бьет по всем нашим прибылям", – пояснил ресторатор Василий Пинзеник.

Власть имущие лишь сочувствуют, впрочем брать на себя ответственность и отменять ограничения не готовы.

Вы понимаете – ситуация сложная. У нас ежедневно увеличение количества больных. Мы не можем брать на себя ответственность ослаблять карантин, если количество заболевших увеличивается. Надо перетерпеть эту ситуацию,

– заявил мэр Ужгорода Богдан Андреев.

"Сейчас у нас очень опасный критерий. Скорость заполнения койкомест в больницах интенсивной терапии выделенных под инфицированных – свыше 70%", – сообщил председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров.

Городской голова встретился с предпринимателями / Фото Ужгородский горсовет

Предприниматели же просят власти искать выход из ситуации и совместно наработать план дальнейшей работы.

"Мы ни разу не услышали конкретный план действий, как выйти из этой ситуации. Об ограничениях мы слышим, о том, что все плохо – мы слышим. А вот как область будет спасать туристический бизнес – мы не знаем", – рассказал председатель ассоциации специалистов туристического сопровождения Александр Шершун.

Читайте также Сколько людей подхватили COVID-19 на отдыхе в Одессе: когда будут выводы Минздрава

Представители обеих сторон договорились о встрече, где совместно будут решать как быть. Тем временем комиссия и в дальнейшем следит за темпами распространения COVID-19 в регионе.



Как не заболеть коронавирусом: простые советы / инфографика 24 канала