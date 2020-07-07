Чергове посилення карантинних обмежень на Закарпатті. В деяких районах знов закрили ринки, на вихідні заборонили курсування громадського транспорту, жодних весіль, випускних чи поминальних заходів. Серед обмежень заборона – працювати закладам харчування та літнім терасам після 10 вечора.

Кілька десятків місцевих рестораторів протестували у центрі Ужгорода. Власники закладів розповіли, що робота терас у вечірній час – єдина можливість втримати бізнес на плаву. Про це повідомили кореспонденти 24 каналу.

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“Спека у нас починає спадати тільки о 20-21 годині. В цей час люди приходять до закладів відпочинку. А тепер через обмеження о 21:30-21:45 нам треба їм повідомляти, що заклад закривається і це останнє замовлення. Це дуже сильно б’є по всіх наших прибутках”, – пояснив ресторатор Василь Пинзеник.

Можновладці лише співчувають, утім брати на себе відповідальність і скасовувати обмеження не готові.

Ви розумієте – ситуація складна. У нас щодня збільшення кількості хворих. Ми не можемо брати на себе відповідальність послабляти карантин, якщо кількість хворих збільшується. Треба перетерпіти цю ситуацію,

– заявив міський голова Ужгорода Богдан Андріїв.

"Зараз у нас дуже небезпечний критерій. Швидкість заповнення ліжкомісць в лікарнях інтенсивної терапії виділених під інфікованих – понад 70%", – повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.



Міський голова зустрівся з підприємцями / Фото Ужгородська міськрада

Підприємці ж просять владу шукати вихід із ситуації й спільно напрацювати план подальшої роботи.

"Ми жодного разу не почули конкретний план дій, як вийти із цієї ситуації. Про обмеження ми чуємо, про те, що все погано – ми чуємо. А от як область буде рятувати туристичний бізнес – ми не знаємо", – розповів голова асоціації фахівців туристичного супроводу Олександр Шершун.

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Представники обох сторін домовились про зустріч, де спільно вирішуватимуть як бути. Тим часом комісія й надалі стежить за темпами поширення COVID-19 у регіоні.



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