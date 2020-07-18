В Запорожье вечером 17 июля сотрудники кафе, ресторанов, развлекательных заведений и заведений общественного питания устроили протест. Они требовали отмены запрета на работу их заведений после 23 часов.

Примерно 200 человек собрались в 23:00 под здание мэрии. Об этом сообщает 24 канал.

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Они выставили перед крыльцом здания пустые стулья и кресла в знак убытков, которые они уже понесли от карантина из-за пустых залов.



На протест собрались около 200 человек / Фото 24 канала

Протестующие требовали разрешить работать в обычном режиме, соблюдая все предостережения с масками и санитайзерами.



Протест предпринимателей в Запорожье / Фото 24 канала



Люди требуют отменить ограничения в работе ресторанов и ночных клубов / Фото 24 канала

Ночной протест в Запорожье: смотрите видео 24 канала