Ресторатори вночі пікетували мерію у Запоріжжі: фото, відео
У Запоріжжі ввечері 17 липня співробітники кафе, ресторанів, розважальних закладів та закладів громадського харчування влаштували протест. Вони вимагали скасувати заборони на роботу їхніх закладів після 23 години.
Приблизно 200 людей зібрались о 23:00 під будівлю мерії. Про це повідомляє 24 канал.
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Вони виставили перед ґанком будівлі порожні стільці та крісла на знак збитків, яких вони вже зазнали від карантину через порожні зали.
На протест зібрались приблизно 200 людей / Фото 24 каналу
Протестувальники вимагали дозволити працювати у звичному режимі, дотримуючись усіх пересторог із масками та санітайзерами.
Протест підприємців у Запоріжжі / Фото 24 каналу
Люди вимагають скасувати обмеження у роботі ресторанів та нічних клубів / Фото 24 каналу
Нінчий протесту в Запоріжжі: дивіться відео 24 каналу
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