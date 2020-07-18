У Запоріжжі ввечері 17 липня співробітники кафе, ресторанів, розважальних закладів та закладів громадського харчування влаштували протест. Вони вимагали скасувати заборони на роботу їхніх закладів після 23 години.

Приблизно 200 людей зібрались о 23:00 під будівлю мерії. Про це повідомляє 24 канал.

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Вони виставили перед ґанком будівлі порожні стільці та крісла на знак збитків, яких вони вже зазнали від карантину через порожні зали.



На протест зібрались приблизно 200 людей / Фото 24 каналу

Протестувальники вимагали дозволити працювати у звичному режимі, дотримуючись усіх пересторог із масками та санітайзерами.



Протест підприємців у Запоріжжі / Фото 24 каналу



Люди вимагають скасувати обмеження у роботі ресторанів та нічних клубів / Фото 24 каналу

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