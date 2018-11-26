Протест "евробляхеров" : какие пункты пропуска и дальше перекрыты 26 ноября

Пользователи автомобилей на европейской регистрации и в дальнейшем продолжают перекрывать дороги вблизи пунктов пропуска на границе Украины. До сих пор перекрыты три пункта пропуска.

По данным "Укравтодора", по состоянию на 15:30 понедельника, 26 ноября, перекрыт один пункт пропуска в Волынской области, а еще два – во Львовской области.

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Так, еще с 25 ноября активистами ГО "Авто Евро Сила" проводились акции протеста, перекрыто движение на автомобильной дороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин на КПП "Ягодин".

Что касается Львовской области, то здесь тоже происходит акция протеста – заблокирован пешеходный переход и движение транспорта на автомобильной дороге М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская вблизи пункта пропуска (30 человек ходят по пешеходному переходу).

Также 30 автомобилей перекрыли дорогу на автодороге М-10 Львов – Краковец.