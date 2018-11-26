17:45
26 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Капитан космических войск. Путин и медведь
      Вєсті Кремля
      11:59, 25 ноября
      Вести. RU. Жир. Психиатрическая экспертиза нардепов. Порошенко хочет в Лондон
      Вєсті.UA
      12:07, 25 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Протест "евробляхеров" : какие пункты пропуска и дальше перекрыты 26 ноября

      543 Читати новину українською
      Протест "евробляхеров" : какие пункты пропуска и дальше перекрыты 26 ноября

      Пользователи автомобилей на европейской регистрации и в дальнейшем продолжают перекрывать дороги вблизи пунктов пропуска на границе Украины. До сих пор перекрыты три пункта пропуска.

      По данным "Укравтодора", по состоянию на 15:30 понедельника, 26 ноября, перекрыт один пункт пропуска в Волынской области, а еще два – во Львовской области.

      Читайте также: Вступили в силу законы о "евробляхах": что изменилось

      Так, еще с 25 ноября активистами ГО "Авто Евро Сила" проводились акции протеста, перекрыто движение на автомобильной дороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин на КПП "Ягодин".

      Что касается Львовской области, то здесь тоже происходит акция протеста – заблокирован пешеходный переход и движение транспорта на автомобильной дороге М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская вблизи пункта пропуска (30 человек ходят по пешеходному переходу).

      Также 30 автомобилей перекрыли дорогу на автодороге М-10 Львов – Краковец.

       

      Теги: Новости Украины Транспорт Укравтодор Авто на еврономерах Авто
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Военное положение: какие ограничения ждут украинцев
      сегодня , 17:06 Военное положение: какие ограничения ждут украинцев
      Яніна Ткачук 6999
      Конфликт в Азовском море: реакция и обязательства мира
      сегодня , 17:02 Конфликт в Азовском море: реакция и обязательства мира
      1421
      Конфлікт в Азовському морі: про воєнний стан, війну і вибори
      сегодня , 16:56 Конфлікт в Азовському морі: про воєнний стан, війну і вибори
      Артем Овдієнко 1269
      Военное положение и мобилизация: кому и когда нужно идти в военкомат
      сегодня , 15:38 Военное положение и мобилизация: кому и когда нужно идти в военкомат
      Євгенія Мазур 31418
      Боец Руляк, "сместивший" вице-адмирала: Это было недоразумение, а не командующий
      сегодня , 15:31 Боец Руляк, "сместивший" вице-адмирала: Это было недоразумение, а не командующий
      Євгенія Мазур 2309
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Главные новости 1 мая: первомайские демонстрации и Армения дальше без премьера
       2 мая , 08:01
      МЧС: Киевская ГЭС выдержит наводнение
       9 февраля 2012 , 22:21
      Барселона дома разгромила Алавес
       19 августа , 01:23
      Вест Хэм – Манчестер Юнайтед: Ярмоленко возвращается в стартовый состав
       29 сентября , 13:40
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук