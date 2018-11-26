Протест "євробляхарів": які пункти пропуску й надалі перекриті 26 листопада

Користувачі автомобілів на європейській реєстрації і надалі продовжують перекривати дороги поблизу пунктів пропуску на кордоні України. Досі перекритими є три пункти пропуску.

За даними "Укравтодору", станом на 15:30 понеділка, 26 листопада, перекриті один пункт пропуску у Волинській області, а ще два – у Львівській області.

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Так, ще з 25 листопада активістами ГО "Авто Євро Сила" проводились акції протесту, перекрито рух на автомобільній дорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин на КПП "Ягодин".

Щодо Львівської області, то тут теж відбувається акція протесту – заблоковано пішохідний перехід та рух транспорту на автомобільній дорозі М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська поблизу пункту пропуску (30 осіб ходять по пішохідному переходу).

Також 30 автомобілів перекрили дорогу на автодорозі М-10 Львів – Краковець.