15:12
26 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
21°C 13°C
  • воскресенье
    21°C 11°C
  • понедельник
    24°C 10°C
  • вторник
    25°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Во всем виноват Навальный. Ной в Пензе
Вєсті Кремля
23:34, 25 мая
Вести.UA. Иво Бобул идет в президенты. Цирк Верховной Рады
Вєсті.UA
22:13, 25 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

Протест водителей в Бразилии останавливают с помощью военных

64 Читати новину українською
В Бразилии протесты водителей грузовиков останавливают с помощью армии
В Бразилии протесты водителей грузовиков останавливают с помощью армии / Deutsche Welle

В Бразилии в знак протеста против повышения цен на топливо водители грузовиков заблокировали главные дорожные пути. Для того, чтобы быстро разблокировать дороги, власть решила применить армию.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Читайте также: Новые столкновения в Секторе Газа: один человек погиб, 86 – ранены

В пятницу, 25 мая, министр обороны Бразилии Жоакин Сильва-и-Луна пообещал "быструю" операцию по разблокированию дорожных путей с целью восстановления движения транспорта на "критических участках". Ранее президент Бразилии Мишел Темер приказал применить силовиков для прекращения акций протеста.

Протесты водителей грузовиков продолжаются уже несколько дней. Они началась после того, как государственная нефтегазовая компания Petrobras заявила о повышении тарифов на дизельное топливо. Впоследствии к протестующим присоединились тысячи водителей грузовиков.

В результате блокады главных автодорог в нескольких крупных городах страны появились проблемы с поставкой пищевых продуктов, топлива и предметов первой необходимости. К тому же остановили работу некоторые заправочные станции и заводы. Ситуация также повлияла на авиационный транспорт, из-за недостатка авиационного керосина отменен ряд рейсов.

Крупнейшие профсоюзы страны раскритиковали решение правительства привлечь армию для разблокировки автодорог. В частности, один из крупнейших профсоюзов Бразилии Abcam, который представляет около 700 тысяч водителей грузовиков, призвал своих членов прекратить акцию из соображений безопасности.

Теги: Новости политики протесты Бразилия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Реал – Ливерпуль: анонс финала Лиги чемпионов
сегодня, 14:30 Реал – Ливерпуль: анонс финала Лиги чемпионов
Ігор Саджениця 1685
З полковника – у президенти: чому Гриценку пророкують перемогу на президентських виборах
сегодня, 14:00 З полковника – у президенти: чому Гриценку пророкують перемогу на президентських виборах
Христина Бердинських 199
2019 не стане новим 2014: до річниці виборів
сегодня, 12:01 2019 не стане новим 2014: до річниці виборів
Петро Охотін 439
Украина – Грузия: общий враг Россия
сегодня, 11:00 Украина – Грузия: общий враг Россия
Настя Сукач 308
Все тягости
сегодня, 08:40 Все тягости "военной" службы на Россию в "ЛНР"
Ольга Черненко 1742
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук