Протест водителей в Бразилии останавливают с помощью военных

В Бразилии в знак протеста против повышения цен на топливо водители грузовиков заблокировали главные дорожные пути. Для того, чтобы быстро разблокировать дороги, власть решила применить армию.

Об этом пишет Deutsche Welle.

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В пятницу, 25 мая, министр обороны Бразилии Жоакин Сильва-и-Луна пообещал "быструю" операцию по разблокированию дорожных путей с целью восстановления движения транспорта на "критических участках". Ранее президент Бразилии Мишел Темер приказал применить силовиков для прекращения акций протеста.

Протесты водителей грузовиков продолжаются уже несколько дней. Они началась после того, как государственная нефтегазовая компания Petrobras заявила о повышении тарифов на дизельное топливо. Впоследствии к протестующим присоединились тысячи водителей грузовиков.

В результате блокады главных автодорог в нескольких крупных городах страны появились проблемы с поставкой пищевых продуктов, топлива и предметов первой необходимости. К тому же остановили работу некоторые заправочные станции и заводы. Ситуация также повлияла на авиационный транспорт, из-за недостатка авиационного керосина отменен ряд рейсов.

Крупнейшие профсоюзы страны раскритиковали решение правительства привлечь армию для разблокировки автодорог. В частности, один из крупнейших профсоюзов Бразилии Abcam, который представляет около 700 тысяч водителей грузовиков, призвал своих членов прекратить акцию из соображений безопасности.