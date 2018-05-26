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Протест водіїв у Бразилії зупиняють за допомогою військових

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У Бразилії протести водіїв вантажівок зупиняють за допомогою армії
У Бразилії протести водіїв вантажівок зупиняють за допомогою армії / Deutsche Welle

У Бразилії на знак протесту проти підвищення цін на пальне водії вантажівок заблокували головні дорожні шляхи. Для того, щоб швидко розблокувати дороги влада вирішила застосувати армію.

Про це пише Deutsche Welle.

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У п’ятницю, 25 травня, міністр оборони Бразилії Жоакін Сільва-і-Луна пообіцяв "швидку" операцію щодо розблокування дорожніх шляхів з метою відновлення руху транспорту на "критичних ділянках". Раніше президент Бразилії Мішел Темер наказав застосувати силовиків для припинення акцій протесту.

Протести водіїв вантажівок тривають вже кілька днів. Вони почалася після того, як державна нафтогазова компанія Petrobras заявила про підвищення тарифів на дизельне пальне. Згодом до протестуючих приєдналися тисячі водіїв вантажівок.

В результаті блокади головних автошляхів в кількох великих містах країни з'явилися проблеми з постачанням харчових продуктів, палива та предметів першої необхідності. До того ж зупинили роботу деякі заправні станції та заводи. Ситуація також вплинула на авіаційний транспорт, через нестачу авіаційного гасу скасовано низку рейсів.

Найбільші профспілки країни розкритикували рішення уряду залучити армію для розблокування автошляхів. Зокрема одна з найбільших профспілок Бразилії Abcam, яка представляє близько 700 тисяч водіїв вантажівок, закликала своїх членів припинити акцію з міркувань безпеки.

Теги: Новини політики Бразилія протести
Джерело: 24 Канал
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