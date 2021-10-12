В разведке подчеркнули, репрессии, убийства и тысячи задержаний противники авторитарной системы не могли истребить стремление народов к независимости. В ГУР напомнили, что к зданию Совета Европы съехались чеченцы из многих стран.

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Люди протестовали против произвола оккупационной власти, – ГУР

Люди протестовали против произвола оккупационных властей Чечни, которая совершает преступления против своих политических оппонентов и их родственников. Поддержать своих кавказских братьев приехали также представители Азербайджана и Грузии,

– сообщили в ГУР.

Протестующие развернули 50-метровый государственный флаг Чеченской Республики Ичкерия и скандировали "Долой русских оккупантов".

Российские граждане все больше разочаровываются во власти

Эксперты в Минобороны говорят, что следствием действующей российской власти является все большая разочарованность в ней и злость российских граждан.

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Важно! В ГУР говорят, что в ближайшие годы протестные движения будут расти не только в столице, но и даже в большей степени – в национальных регионах.