В Ереване 25 декабря вновь начались акции протеста. Армяне вышли на улицы столицы Армении с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Полиция начала задерживать участников. Об этом сообщает News.am.

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Как прошли протесты в Ереване 25 декабря

Очередная акция протеста началась утром 25 декабря. Протестующие перекрыли несколько улиц в центре города. Полиция призвала участников акций разблокировать движение по улицам, но безрезультатно.

Первые задержания

Во время попыток оттиска протестующих с улиц, представители правоохранительных органов начали задерживать самых активных людей. Количество задержанных пока неизвестно.

Что происходило на улицах Еревана 25 декабря: смотрите видео

Почему в Армении вспыхнули протесты

Активные протесты в Армении продолжаются с 10 ноября. Именно тогда Армения и Азербайджан подписали мирное соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Однако в Армении расценили это, как капитуляцию страны в войне. Люди требуют от Никола Пашиняна уйти в отставку.

Сам глава правительства никаких ультиматумов не выполняет и говорит, что подписание соглашения было единственным возможным выходом избежать коллапса в регионе.

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