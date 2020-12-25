В Єревані 25 грудня знов почалися акції протесту. Вірмени вийшли на вулиці столиці Вірменії з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Поліція почала затримувати учасників. Про це повідомляє News.am.

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Як минули протести в Єревані 25 грудня

Чергова акція протесту розпочалася зранку 25 грудня. Протестувальники перекрили кілька вулиць у центрі міста. Поліція закликала учасників акцій розблокувати рух вулицями, але безрезультатно.

Перші затримання

Під час спроб відтиснення протестувальників з вулиць, представники правоохоронних органів почали затримувати найбільш активних людей. Кількість затриманих наразі невідома.

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Чому у Вірменії спалахнули протести

Активні протести у Вірменії тривають з 10 листопада. Саме тоді Вірменія та Азербайджан підписали мирну угоду про припинення бойових дій в Нагірному Карабаху.

Однак у Вірменії розцінили це, як капітуляцію країни у війні. Люди вимагають від Ніколи Пашиняна піти у відставку.

Сам глава уряду жодних ультиматумів не виконує і каже, що підписання угоди було єдиним можливим виходом уникнути колапсу в регіоні.

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