После закрытия избирательных участков в Беларуси 9 августа тысячи людей вышли на акции протеста на улицы городов. После столкновений, как сообщают правозащитники, травмировались десятки людей. Один мужчина погиб – на него наехал автозак. Об акциях протеста в эксклюзивном комментарии 24 каналу рассказал очевидец событий Даниил Задорожный.

В Минск еще утром прибыли много силовиков и техника

О том, что ситуация будет серьезной, стало понятно еще утром: в Минск стягивали спецтехнику и прибыли много силовиков – сообщил 24 каналу Даниил Задорожный.

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Из собственного опыта – о голосовании в 199-й школе: там после 19 – 20 часов не вывешивали результаты голосований. Разъяренные люди стягивались под школу. Самые радикальные – обычно это молодые люди, мужчины – призвали идти к ТЦ "Максимус", район Сухарево. Я пошел к школе. Десятки, потом сотни людей стягивались к ТЦ, далее все стягивались к Стелле "Minsk – Hero City Stella" на карте,

– рассказал Даниил.

К позднему вечеру напряжение на улицах достигло максимума. Уже после 22:00 начались столкновения с силовиками. Людей, по словам Даниила, на самом деле были тысячи, если не десятки тысяч.

Это очень жесткие столкновения, водометы, светошумовые, силовики иногда просто добивают тех, кто упал, все очень серьезно,

– сказал очевидец.

Избирателям не разрешили нормально проголосовать

Причина того, что люди вышли на улицы, отметил Задорожный, проста – белорусам надоело, что им откровенно лгут. Избирателям даже не позволяли нормально проголосовать.

В школе 23 сегодня была очередь на метров 100 – 200. То есть людям намеренно не давали вовремя проголосовать, пускали по несколько человек, тупо "пили чай", пока избиратели ждали своей очереди. Все это ужасно злит людей,

– отметил Даниил.

В течение всего дня голосования в Беларуси была проблема с интернетом. Это сделали для того, чтобы максимально исключить организацию акций протеста. Ведь, говорит очевидец, люди, которые возмущались возле избирательных участков, порой даже не знали, что в центре города уже идут столкновения.



Вблизи участков – очереди / Фото из фейсбука Даниила Задорожного



Вечером люди тоже собрались под местами для голосования / Фото из фейсбука Даниила Задорожного

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