Людям намеренно не давали вовремя проголосовать, – свидетель событий о протестах в Беларуси
После закрытия избирательных участков в Беларуси 9 августа тысячи людей вышли на акции протеста на улицы городов. После столкновений, как сообщают правозащитники, травмировались десятки людей. Один мужчина погиб – на него наехал автозак. Об акциях протеста в эксклюзивном комментарии 24 каналу рассказал очевидец событий Даниил Задорожный.
В Минск еще утром прибыли много силовиков и техника
О том, что ситуация будет серьезной, стало понятно еще утром: в Минск стягивали спецтехнику и прибыли много силовиков – сообщил 24 каналу Даниил Задорожный.
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Из собственного опыта – о голосовании в 199-й школе: там после 19 – 20 часов не вывешивали результаты голосований. Разъяренные люди стягивались под школу. Самые радикальные – обычно это молодые люди, мужчины – призвали идти к ТЦ "Максимус", район Сухарево. Я пошел к школе. Десятки, потом сотни людей стягивались к ТЦ, далее все стягивались к Стелле "Minsk – Hero City Stella" на карте,
– рассказал Даниил.
К позднему вечеру напряжение на улицах достигло максимума. Уже после 22:00 начались столкновения с силовиками. Людей, по словам Даниила, на самом деле были тысячи, если не десятки тысяч.
Это очень жесткие столкновения, водометы, светошумовые, силовики иногда просто добивают тех, кто упал, все очень серьезно,
– сказал очевидец.
Избирателям не разрешили нормально проголосовать
Причина того, что люди вышли на улицы, отметил Задорожный, проста – белорусам надоело, что им откровенно лгут. Избирателям даже не позволяли нормально проголосовать.
В школе 23 сегодня была очередь на метров 100 – 200. То есть людям намеренно не давали вовремя проголосовать, пускали по несколько человек, тупо "пили чай", пока избиратели ждали своей очереди. Все это ужасно злит людей,
– отметил Даниил.
В течение всего дня голосования в Беларуси была проблема с интернетом. Это сделали для того, чтобы максимально исключить организацию акций протеста. Ведь, говорит очевидец, люди, которые возмущались возле избирательных участков, порой даже не знали, что в центре города уже идут столкновения.
Вблизи участков – очереди / Фото из фейсбука Даниила Задорожного
Вечером люди тоже собрались под местами для голосования / Фото из фейсбука Даниила Задорожного
Протесты в Беларуси: главное
- ЦИК объявила первые результаты президентских выборов в Беларуси. Согласно им, победу с огромным отрывом одержал Александр Лукашенко – более 80 %. А его главная оппонентка Светлана Тихановская набрала лишь около 10 %.
- Белорусы заявили, что выборы были сфальсифицированы и вышли на улицы городов на протест. Сразу после того, как закрылись избирательные участки в Беларуси силовики начали задерживать людей.
- В Минске произошли масштабные столкновения с ОМОНом, те привлекли ружья с резиновыми пулями, водометы.
- Только около трех ночи протестующие стали покидать улицы Минска, где произошли кровавые столкновения. Правозащитники уже публикуют списки задержанных силовиками.
- Также сообщают об одном погибшем – на него наехал спецтранспорт. В больницах есть тяжело травмированные.