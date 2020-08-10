Людям навмисно не давали вчасно проголосувати, – свідок подій про протести у Білорусі
Після закриття виборчих дільниць у Білорусі 9 серпня тисячі людей вийшли на акції протесту на вулиці міст. Після зіткнень, як повідомляють правозахисники, травмувались десятки людей. Один чоловік загинув – на нього наїхав автозак. Про акції протесту в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповів очевидець подій Данило Задорожний.
До Мінська ще зранку прибуло багато силовиків та техніка
Про те, що ситуація буде серйозною стало зрозуміло ще зранку: до Мінська стягували спецтехніку і прибуло багато силовиків – повідомив 24 каналу Данило Задорожний.
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З власного досвіду – про голосування у 199-ій школі: там після 19 – 20 години не вивішували результати голосувань. Розлючені люди стягувалися під школу. Найрадикальніші – зазвичай це молодики, чоловіки – закликали йти до ТЦ "Максимус", район Сухарево. Я пішов до школи. десятки, потім сотні людей стягувались до ТЦ, далі всі стягувались до Стелли "Minsk – Hero City Stella" на карті,
– розповів Данило.
До пізнього вечора напруга на вулицях досягла максимуму. Вже після 22:00 розпочались зіткнення з силовиками. Людей, за словами Данила, насправді були тисячі, якщо не десятки тисяч.
Це дуже жорсткі зіткнення, водомети, світлошумові, силовики іноді просто добивають тих, хто впав, все дуже серйозно,
– сказав очевидець.
Виборцям не дозволили нормально проголосувати
Причина того, що люди вийшли на вулиці, зазначив Задорожний, проста – білорусам набридло, що їм відверто брешуть. Виборцям навіть не дозволяли нормально проголосувати.
В школі 23 сьогодні була черга на метрів 100 – 200. Тобто людям навмисно не давали вчасно проголосувати, пускали по кілька людей, тупо "пили чай", доки виборці чекали своєї черги. Все це страшенно злить людей,
– наголосив Данило.
Протягом усього дня голосування у Білорусі була проблема з Інтернетом. Це зробили для того, аби максимально унеможливити організацію акцій протесту. Адже, каже очевидець, люди, що обурювались біля виборчих дільниць, часом навіть не знали, що в центрі міста вже йдуть сутички.
Поблизу дільниць – черги / Фото з фейсбуку Данила Задорожного
Ввечері люди теж зібрались під місцями для голосування / Фото з фейсбуку Данила Задорожного
Протести у Білорусі: головне
- ЦВК оголосила перші результати президентських виборів у Білорусі. Згідно з ними, перемогу з величезним відривом здобув Олександр Лукашенко – понад 80. А його головна опонентка Світлана Тихановська набрала лише близько 10 %.
- Білоруси заявили, що вибори були сфальсифікованими й вийшли на вулиці міст на протест. Одразу після того, як закрилися виборчі дільниці в Білорусі силовики почали затримувати людей.
- У Мінську сталися масштабні сутички з ОМОНом, ті залучили рушниці із гумовими кулями, водомети.
- Лише близько третьої ночі протестувальники стали залишати вулиці Мінська, де відбулися криваві сутички. Правозахисники вже публікують списки затриманих силовиками.
- Також повідомляють про одного загиблого – на нього наїхав спецтранспорт. У лікарнях є важко травмовані.