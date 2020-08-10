Після закриття виборчих дільниць у Білорусі 9 серпня тисячі людей вийшли на акції протесту на вулиці міст. Після зіткнень, як повідомляють правозахисники, травмувались десятки людей. Один чоловік загинув – на нього наїхав автозак. Про акції протесту в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповів очевидець подій Данило Задорожний.

До Мінська ще зранку прибуло багато силовиків та техніка

Про те, що ситуація буде серйозною стало зрозуміло ще зранку: до Мінська стягували спецтехніку і прибуло багато силовиків – повідомив 24 каналу Данило Задорожний.

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З власного досвіду – про голосування у 199-ій школі: там після 19 – 20 години не вивішували результати голосувань. Розлючені люди стягувалися під школу. Найрадикальніші – зазвичай це молодики, чоловіки – закликали йти до ТЦ "Максимус", район Сухарево. Я пішов до школи. десятки, потім сотні людей стягувались до ТЦ, далі всі стягувались до Стелли "Minsk – Hero City Stella" на карті,

– розповів Данило.

До пізнього вечора напруга на вулицях досягла максимуму. Вже після 22:00 розпочались зіткнення з силовиками. Людей, за словами Данила, насправді були тисячі, якщо не десятки тисяч.

Це дуже жорсткі зіткнення, водомети, світлошумові, силовики іноді просто добивають тих, хто впав, все дуже серйозно,

– сказав очевидець.

Виборцям не дозволили нормально проголосувати

Причина того, що люди вийшли на вулиці, зазначив Задорожний, проста – білорусам набридло, що їм відверто брешуть. Виборцям навіть не дозволяли нормально проголосувати.

В школі 23 сьогодні була черга на метрів 100 – 200. Тобто людям навмисно не давали вчасно проголосувати, пускали по кілька людей, тупо "пили чай", доки виборці чекали своєї черги. Все це страшенно злить людей,

– наголосив Данило.

Протягом усього дня голосування у Білорусі була проблема з Інтернетом. Це зробили для того, аби максимально унеможливити організацію акцій протесту. Адже, каже очевидець, люди, що обурювались біля виборчих дільниць, часом навіть не знали, що в центрі міста вже йдуть сутички.



Поблизу дільниць – черги / Фото з фейсбуку Данила Задорожного



Ввечері люди теж зібрались під місцями для голосування / Фото з фейсбуку Данила Задорожного

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