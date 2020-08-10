В посольство Украины в Беларуси пока не поступала информация касаемо пострадавших или задержанных граждан Украины. Заметим, что во время столкновений с правоохранителями более двух сотен человек в разных частях Беларуси были задержаны силовиками, десятки людей находятся в больницах.

Точно неизвестно, были ли среди пострадавших или задержанных украинцы. Впрочем, в посольство Украины в Беларуси пока не поступали никакие обращения от граждан. Об этом дипломаты сообщили Укринформу.

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По состоянию на сейчас обращений о задержанных или пострадавших гражданах Украины в посольство Украины в Беларуси не поступало,

– заявили там.

В то же время, консульский отдел посольства сейчас принимает меры относительно выяснения более детальной информации и возможного наличия граждан Украины среди пострадавших или задержанных во время столкновений.

Журналисты 24 канала пытаются связаться с дипломатами, чтобы получить более точную информацию.

Что известно о протестах в Беларуси: кратко

Они начались после того, как ЦИК Беларуси объявила первые результаты президентских выборов. Согласно им, победу с огромным отрывом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – более 80%.

Белорусы считают, что выборы были сфальсифицированными, они вышли на улицы городов по всей стране на протест.

Впрочем, правоохранители сразу начали задерживать людей, бросать в их сторону свето-шумовые гранаты и бить дубинками.

Наиболее масштабные столкновения вспыхнули в Минске.

Там ОМОН стрелял по людям из ружей с резиновыми пулями и применял водометы.

Только около трех ночи протестующие стали покидать улицы Минска, где произошли кровавые столкновения.

Во время столкновений были задержаны сотни людей, десятки протестующих получили ранения. В СМИ заявляют о смерти 3 участников протестов, впрочем, официальный Минск опровергает это.

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