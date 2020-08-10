До посольства України в Білорусі поки не надходила жодна інформація стосовно постраждалих чи затриманих громадян України. Зауважимо, що під час сутичок із правоохоронцями понад дві сотні людей у різних частинах Білорусі були затримані силовиками, десятки людей перебувають у лікарнях.

Точно невідомо, чи були серед постраждалих або затриманих українці. Втім, до посольства України в Білорусі поки не надходили жодні звернення від громадян. Про це дипломати повідомили Укрінформу.

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Станом на зараз звернень щодо затриманих чи постраждалих громадян України до посольства України в Білорусі не надходило,

– заявили там.

Водночас, консульський відділ посольства наразі вживає заходів щодо з'ясування більш детальної інформації та можливої наявності громадян України серед постраждалих чи затриманих під час сутичок.

Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися із дипломатами, аби отримати точнішу інформацію.

Що відомо про протести у Білорусі: коротко

Вони розпочалися після того, як ЦВК Білорусі оголосила перші результати президентських виборів. Згідно з ними, перемогу з величезним відривом здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко – понад 80%.

Білоруси вважають: вибори були сфальсифікованими, вони вийшли на вулиці міст по всій країні на протест.

Втім, правоохоронці відразу почали затримувати людей, кидати в їх бук світло-шумові гранати та бити кийками.

Найбільш масштабні сутички спалахнули у Мінську.

Там ОМОН стріляв по людях з рушниць із гумовими кулями та застосовував водомети.

Лише близько третьої ночі протестувальники стали залишати вулиці Мінська, де відбулися криваві сутички.

Під час сутичок були затримані сотні людей, десятки протестувальників отримали поранення. У ЗМІ заявляють про смерть 3 учасників протестів, втім, офіційний Мінськ це спростовує.

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