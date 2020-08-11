Как Беларусь может победить Лукашенко?
Только сопротивление несправедливости делает народ субъектом политики, более сильным, чем государство.
И в Беларуси все сейчас зависит от воли к сопротивлению, от характера людей, и длительности активных протестов. Всех тех, кто сейчас вышел на улицы с протестом невозможно посадить в тюрьмы – там просто нет столько места.
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Жыве Беларусь! Как люди могут победить диктатора?
Если люди будут выходить день за днем вопреки побоям и арестам – очень скоро их уже нельзя будет загнать назад, как стало невозможно разогнать Майдан после первой жестокой зачистки.
Преодолеть страх получить по голове – это не просто, но когда протест становится длительным, люди отрезают себе возможность бояться, время настраивает тебя на поступок, на осмысление своих действий, и это позволяет преодолеть страх даже неподготовленным людям.
Я не думаю, что беларусы нуждаются в наших советах – у них свои условия, свой опыт, у них были протесты в прошлые года при Лукашенко. Но, наверное, наши личные переживания и восприятия будут полезны.
Если беларусы смогут создать свой Майдан, свою территорию свободы, – значит в борьбе наступил перелом.
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Пока разгоняют протесты – все еще не определено. Но государство, которое каждые сутки вынуждено бить тысячи своих граждан на улицах, и называет десятки тысяч человек провокаторами, не может называться ни счастливым, ни эффективным, ни уважающим себя. Всем, кто не боится защищать свои права – уважение.
Жыве Беларусь!