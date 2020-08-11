Тільки опір несправедливості робить народ суб'єктом політики, більш сильним, ніж держава.

И в Беларуси все сейчас зависит от воли к сопротивлению, от характера людей, и длительности активных протестов. Всех тех, кто сейчас вышел на улицы с протестом невозможно посадить в тюрьмы – там просто нет столько места.

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Если люди будут выходить день за днем вопреки побоям и арестам – очень скоро их уже нельзя будет загнать назад, как стало невозможно разогнать Майдан после первой жестокой зачистки.