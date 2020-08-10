Председатель Европейской народной партии Дональд Туск призвал президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовать настоящие результаты выборов. Также экс-глава Европейского Совета отметил необходимость освободить всех задержанных.

Туск призвал освободить задержанных

Соответствующее обращение к главе Беларуси Дональд Туск опубликовал в твиттере.

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Я призываю президента Лукашенко обнародовать реальные результаты вчерашнего голосования, положить конец насилию, отвести силы спецназначения и немедленно освободить арестованных участников мирных акций,

– написал польский политик.

Туск выразил восхищение отвагой и решительностью белорусского народа, а также отметил, что протестующих поддерживают все народы Европы.

People of Belarus, yesterday you made your choice: democracy, freedom and putting an end to dictatorship. We admire your courage and determination. All the people in Europe and across the world stand with you. — Donald Tusk (@donaldtuskEPP) August 10, 2020

I call on President Lukashenka to publish the actual results of yesterday’s vote, to stop the violence, to withdraw special forces and to immediately release the arrested peaceful protesters. — Donald Tusk (@donaldtuskEPP) August 10, 2020

Обратите внимание! Дональд Туск возглавляет Европейскую народную партию. Она объединяет 72 правоцентристских партий-членов из 39 стран и имеет наибольшую фракцию в Европарламенте. Среди членов ЕНП – главы правительств и еврокомиссары.

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