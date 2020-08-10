Туск призвал Лукашенко показать настоящие результаты выборов
Председатель Европейской народной партии Дональд Туск призвал президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовать настоящие результаты выборов. Также экс-глава Европейского Совета отметил необходимость освободить всех задержанных.
Туск призвал освободить задержанных
Соответствующее обращение к главе Беларуси Дональд Туск опубликовал в твиттере.
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Я призываю президента Лукашенко обнародовать реальные результаты вчерашнего голосования, положить конец насилию, отвести силы спецназначения и немедленно освободить арестованных участников мирных акций,
– написал польский политик.
Туск выразил восхищение отвагой и решительностью белорусского народа, а также отметил, что протестующих поддерживают все народы Европы.
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Протесты в Беларуси: основное
- Согласно предварительным результатам выборов президента, Лукашенко набирает около 80% голосов, его ближайшая конкурентка Светлана Тихановская – лишь чуть больше 10%.
- Сторонники оппозиционных сил вышли на мирные демонстрации после объявления результатов экзит-полов.
- Впоследствии в городах Беларуси начались жесткие столкновения митингующих с силовиками.
- Известно о примерно 3 тысячи задержаний, десятки человек – ранены.
- По информации СМИ, в ходе столкновений погибли три человека.