Туск закликав Лукашенка показати справжні результати виборів
Голова Європейської народної партії Дональд Туск закликав президента Білорусі Олександра Лукашенко оприлюднити справжні результати виборів. Також ексглава Європейської Ради наголосив на необхідності звільнити усіх затриманих.
Туск закликав звільнити затриманих
Відповідне звернення до глави Білорусі Дональд Туск опублікував у твіттері.
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Я закликаю президента Лукашенка оприлюднити реальні результати вчорашнього голосування, покласти край насиллю, відвести сили спецпризначення і негайно звільнити арештованих учасників мирних акцій,
– написав польський політик.
Туск висловив захоплення відвагою та рішучістю білоруського народу, а також зазначив, що протестувальників підтримують всі народи Європи.
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Протести в Білорусі: основне
- Згідно з попередніми результатами виборів президента, Лукашенко набирає близько 80% голосів, його найближча конкурентка Світлана Тихановська – лише трохи більше ніж 10%.
- Прихильники опозиційних сил вийшли на мирні демонстрації після оголошення результатів екзит-полів.
- Згодом у містах Білорусі почались жорсткі сутички мітингувальників із силовиками.
- Відомо про приблизно 3 тисячі затримань, десятки людей – поранені.
- За інформацією ЗМІ, під час сутичок загинули троє людей.