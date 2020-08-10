У Білорусі страйкують працівники заводу "БМЗ": під будівлю зганяють автозаки
У білоруському місті Жлобин 10 серпня працівники заводу "БМЗ" оголосили страйк. Протестують проти нечесних виборів президента. Частина співробітників готова на звільнення.
У Білорусі протест на заводі: на місце прибули автозаки
Співробітники "БМЗ" у Жлобині 10 серпня починають страйкувати через нечесні вибори президента, повідомляють "Сильные Новости".
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За словами працівників, керівництво зібрало екстрену нараду. На ній людей попросили розділяти політику і роботу та не порушувати трудових відносин.
Якщо робітники цього не дотримуватимуться, їм загрожує звільнення. Люди кажуть, що піти з роботи погоджуються приблизно 50 працівників.
Попри погрози керівництва протестувальник закликають долучатися до страйку, який розпочнеться о 14:00, повідомляє NEXTA Live.
Всі хто можуть, приїжджайте і підтримайте,
– просять люди.
Водночас на завод вже прибувають автозаки.
До слова, співробітники заводу раніше попереджали про страйк з 10 серпня у випадку проведення нечесних виборів.
Страйк на заводі "БМЗ" у Жлобині / Фото з телеграму NEXTA Live
Що відомо про "БМЗ"?Білоруський металургійний завод – завод з неповним виробничим циклом у місті Жлобині. Спроєктований і побудований австрійською металургійною компанією "Фестальпіне". Почав роботу 1984 року, переробляє металобрухт.
Попередні результати виборів
- За інформацією національного екзитполу, на виборах президента Білорусі Олександр Лукашенко перемагає з величезним відривом. За нього начебто проголосували 79,7% виборців, за його головну суперницю Світлану Тихановську – 6,8%.
- Опонентка Лукашенка заявляє про свою перемогу та намір мирно врегулювати ситуацію. На вулиці виходити вона наразі не планує, боїться загострень. Однак і країну не покидатиме. У штабі Тихановської кажуть, що готові до затяжних протестів у країні.
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Протести в Білорусі: основне
- Після оголошення результатів екзитполів прихильники опозиційних сил вийшли на мирні демонстрації.
- Згодом у містах Білорусі почались жорсткі сутички мітингувальників із силовиками. Зокрема, у Мінську ОМОН стріляв по протестувальниках гумовими кулями.
- На проспекті Перемоги у столиці автозак в'їхав у натовп людей. Внаслідок чого, як повідомляють правозахисники, один чоловік загинув.
- Відомо про приблизно 3 тисячі затримань, 50 людей – поранені.