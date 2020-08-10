У білоруському місті Жлобин 10 серпня працівники заводу "БМЗ" оголосили страйк. Протестують проти нечесних виборів президента. Частина співробітників готова на звільнення.

У Білорусі протест на заводі: на місце прибули автозаки

Співробітники "БМЗ" у Жлобині 10 серпня починають страйкувати через нечесні вибори президента, повідомляють "Сильные Новости".

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За словами працівників, керівництво зібрало екстрену нараду. На ній людей попросили розділяти політику і роботу та не порушувати трудових відносин.

Якщо робітники цього не дотримуватимуться, їм загрожує звільнення. Люди кажуть, що піти з роботи погоджуються приблизно 50 працівників.

Попри погрози керівництва протестувальник закликають долучатися до страйку, який розпочнеться о 14:00, повідомляє NEXTA Live.

Всі хто можуть, приїжджайте і підтримайте,

– просять люди.

Водночас на завод вже прибувають автозаки.

До слова, співробітники заводу раніше попереджали про страйк з 10 серпня у випадку проведення нечесних виборів.



Страйк на заводі "БМЗ" у Жлобині / Фото з телеграму NEXTA Live

Що відомо про "БМЗ"? Білоруський металургійний завод – завод з неповним виробничим циклом у місті Жлобині. Спроєктований і побудований австрійською металургійною компанією "Фестальпіне". Почав роботу 1984 року, переробляє металобрухт.

Попередні результати виборів

За інформацією національного екзитполу, на виборах президента Білорусі Олександр Лукашенко перемагає з величезним відривом. За нього начебто проголосували 79,7% виборців, за його головну суперницю Світлану Тихановську – 6,8%.

Опонентка Лукашенка заявляє про свою перемогу та намір мирно врегулювати ситуацію. На вулиці виходити вона наразі не планує, боїться загострень. Однак і країну не покидатиме. У штабі Тихановської кажуть, що готові до затяжних протестів у країні.

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