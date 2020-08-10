В белорусском городе Жлобин 10 августа работники завода "БМЗ" объявили забастовку. Протестуют против нечестных выборов президента. Часть сотрудников готова на увольнение.

В Беларуси протест на заводе: на место прибыли автозаки

Сотрудники "БМЗ" в Жлобине 10 августа начинают бастовать из-за нечестных выборов президента, сообщают "Сильные Новости".

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По словам работников, руководство собрало экстренное совещание. На нем людей попросили разделять политику и работу и не нарушать трудовых отношений.

Если рабочие этого не будут придерживаться, им грозит увольнение. Люди говорят, что уйти с работы соглашаются примерно 50 работников.

Несмотря на угрозы руководства протестующих призывают участвовать в забастовке, которая начнется в 14:00, сообщает NEXTA Live.

Все кто могут, приезжайте и поддержите,

– просят люди.

В то же время на завод уже прибывают автозаки.

К слову, сотрудники завода ранее предупреждали о забастовке с 10 августа в случае проведения нечестных выборов.



Забастовка на заводе "БМЗ" в Жлобине / Фото из телеграмма NEXTA Live

Что известно о "БМЗ"? Белорусский металлургический завод – завод с неполным производственным циклом в городе Жлобине. Спроектирован и построен австрийской металлургической компанией "Фестальпине". Начал работу в 1984 году, перерабатывает металлолом.

Предварительные результаты выборов

По информации национального экзит-пола, на выборах президента Беларуси Александр Лукашенко побеждает с огромным отрывом. За него вроде проголосовали 79,7% избирателей, за его главную соперницу Светлану Тихановскую – 6,8%.

Оппонентка Лукашенко заявляет о своей победе и намерении мирно урегулировать ситуацию. На улицы выходить она пока не планирует, боится обострений. Однако и страну не будет покидать. В штабе Тихановской говорят, что готовы к затяжным протестам в стране.

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