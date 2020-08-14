Протесты в Беларуси: штаб лидера оппозиции озвучил 3 требования к власти
Штаб одного из лидеров белорусской оппозиции Виктора Бабарыко заявил о трех требования к власти. Сам Бабарыко был кандидатом в президенты Беларуси, но его ЦИК не допустила к выборам. С 18 июня он находится в заключении.
Свои требования к белорусским властям штаб екскандидата опубликовал на странице Виктора Бабарыко в фейсбуке (приводим их прямой речью).
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Конец насилия:
- Немедленно прекратить применение физической силы и задержания. Спрячьте дубинки, гранаты, пули. Уберите с улиц городов армию и ОМОН. Прекратите преследовать людей за цветы, браслеты, велосипеды, мнение, песни, прогулки, флаги, аплодисменты.
Свободу политзаключенным:
- Немедленно выпустить всех политических заключенных, а также задержанных на мирных акциях и протестах. Все они должны быть освобождены немедленно без судов и штрафов. Выплатить компенсацию всем задержанным, избитым и искалеченным силовиками белорусам.
Честные новые выборы:
- Объявить новые честные выборы до 15 сентября с участием всех альтернативных кандидатов под наблюдением международных организаций с новыми избирательными комиссиями, новым ЦИК, видеонаблюдением, открытым подсчетом голосов.
Кто такой Виктор Бабарыко?
В период мая – июня 2020 он считался самым рейтинговым кандидатом в президенты. По меньшей мере, так показывали интернет-опросы. Они не тянут на признание социологическим опросом, но это единственные, которые проводились хотя бы немного прозрачно и на которые не влияет государство.
Сам Виктор Бабарыко до выборов в течение многих лет возглавлял "Белгазпромбанк" – дочернюю компанию российского "Газпромбанка". Поэтому екскандидата связывают с Россией.