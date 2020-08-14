Протести в Білорусі: штаб лідера опозиції озвучив 3 вимоги до влади
Штаб одного з лідерів опозиції Білорусі Віктора Бабарико заявив про три вимоги до влади. Сам Бабарико був кандидатом у президенти Білорусі, але його ЦВК не допустила до виборів. З 18 червня він перебуває в ув'язненні.
Свої вимоги до білоруської влади штаб екскандидата опублікував на сторінці Віктора Бабарико у фейсбуці (наводимо їх прямою мовою).
До слова Влада пішла на діалог: МВС Білорусі обіцяє до 6 ранку відпустити всіх затриманих
Кінець насильства:
- Негайно припинити застосування фізичної сили й затримань. Сховайте кийки, гранати, кулі. Приберіть з вулиць міст армію й ОМОН. Припиніть переслідувати людей за квіти, браслети, велосипеди, думки, пісні, прогулянки, прапори, оплески.
Свободу політв'язням:
- Негайно випустити всіх політичних в'язнів, а також затриманих на мирних акціях і протестах. Всі вони повинні бути звільнені негайно без судів і штрафів. Виплатити компенсацію всім затриманим, побитим і покаліченим силовиками білорусам.
Чесні нові вибори:
- Оголосити нові чесні вибори до 15 вересня за участю всіх альтернативних кандидатів під наглядом міжнародних організацій з новими виборчими комісіями, новим ЦВК, відеоспостереженням, відкритим підрахунком голосів.
Хто такий Віктор Бабарико?
У період травня – червня 2020 року він вважався найбільш рейтинговим кандидатом у президенти. Щонайменше, так показували інтернет-опитування. Вони не тягнуть на визнання соціологічним опитуванням, але це єдині, які проводилися бодай трохи прозоро й на які не має впливу держава.
Сам Віктор Бабарико до виборів впродовж багатьох років очолював "Белгазпромбанк" – дочірню компанію російського "Газпромбанку". Через це екскандидата пов'язують з Росією.