12 человек в одной камере и духота: белорусская актриса рассказала о своем задержании в Минске
Людей, которых задерживают на протестах в Беларуси, милиция держит в ужасных условиях. В одной камере могут тесниться более десяти человек.
О своем задержании в комментарии белорусскому "Радио Свобода" рассказала актриса Белорусского свободного театра Даша Андреянава.
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Что о задержании рассказала женщина:
- Ее схватили 9 августа – в первый день протестов в Беларуси.
- В камере вместе с ней находились 12 человек.
- Снаружи было все время слышно, как силовики бьют задержанных мужчин.
- Люди радовались, что им не дают еду, чтобы не ходить в туалет в камере.
Дважды нас поливали ведрами воды, потому что мы кричали: "Дайте подышать воздухом!". Фотографировали дважды: в фас, профиль и сзади – похоже, готовят определенную базу. Девушки часто теряли сознание в камере, одна девушка рвало две ночи подряд почти без перерыва,
– рассказала актриса.
Протесты в Беларуси: коротко
- Масштабные протесты в Беларуси вспыхнули вечером 9 августа, после объявления предварительных результатов президентских выборов. На них победу одерживает действующий глава государства Александр Лукашенко.
- Белорусы с этим не согласны, они говорят, что выборы были полностью сфальсифицированы. Эти слова подтверждают и независимые наблюдатели.
- Следовательно, уже несколько дней подряд белорусы выходят на улицы с требованием провести новые выборы без участия в них Лукашенко.
- Во время мирных акций протеста, происходящих по всем городам Беларуси, силовики жестоко бьют и задерживают людей. При этом в стычках с ними используют свето-шумовые гранаты, дубинки, стреляют резиновыми, а иногда и боевыми патронами.
- Следовательно, в больницах находятся сотни пострадавших, официальные власти сообщает об одной жертве. Впрочем, СМИ предполагают, что жертв может быть больше, по меньшей мере – 4.
- Количество задержанных в Беларуси выросло почти до 7 тысяч человек.