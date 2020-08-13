Людей, которых задерживают на протестах в Беларуси, милиция держит в ужасных условиях. В одной камере могут тесниться более десяти человек.

О своем задержании в комментарии белорусскому "Радио Свобода" рассказала актриса Белорусского свободного театра Даша Андреянава. Обратите внимание Прекрати кровопролитие, – Кравчук эмоционально обратился к Лукашенко Что о задержании рассказала женщина: Ее схватили 9 августа – в первый день протестов в Беларуси.

В камере вместе с ней находились 12 человек.

Снаружи было все время слышно, как силовики бьют задержанных мужчин.

Люди радовались, что им не дают еду, чтобы не ходить в туалет в камере. Дважды нас поливали ведрами воды, потому что мы кричали: "Дайте подышать воздухом!". Фотографировали дважды: в фас, профиль и сзади – похоже, готовят определенную базу. Девушки часто теряли сознание в камере, одна девушка рвало две ночи подряд почти без перерыва,

– рассказала актриса. Протесты в Беларуси: коротко Масштабные протесты в Беларуси вспыхнули вечером 9 августа, после объявления предварительных результатов президентских выборов. На них победу одерживает действующий глава государства Александр Лукашенко.

Белорусы с этим не согласны, они говорят, что выборы были полностью сфальсифицированы. Эти слова подтверждают и независимые наблюдатели.

Следовательно, уже несколько дней подряд белорусы выходят на улицы с требованием провести новые выборы без участия в них Лукашенко.

Во время мирных акций протеста, происходящих по всем городам Беларуси, силовики жестоко бьют и задерживают людей. При этом в стычках с ними используют свето-шумовые гранаты, дубинки, стреляют резиновыми, а иногда и боевыми патронами.

Следовательно, в больницах находятся сотни пострадавших, официальные власти сообщает об одной жертве. Впрочем, СМИ предполагают, что жертв может быть больше, по меньшей мере – 4.

Количество задержанных в Беларуси выросло почти до 7 тысяч человек.