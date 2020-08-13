12 людей в одній камері та задуха: білоруська акторка розповіла про своє затримання в Мінську
Людей, яких затримують на протестах у Білорусі, міліція тримає у жахливих умовах. В одній камері можуть тіснитися кільканадцять людей.
Про своє затримання в коментарі білоруському "Радіо Свобода" розповіла актриса Білоруського вільного театру Даша Андреянава.
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Що про затримання розповіла жінка:
- Її схопили 9 серпня – у перший день протестів в Білорусі.
- В камері разом із нею перебували 12 людей.
- Знадвору було увесь час чути, як силовики б’ють затриманих чоловіків.
- Люди раділи, що їм не дають їжу, щоб не ходити до туалету в камері.
Двічі нас поливали відрами води, тому що ми кричали: "Дайте подихати повітрям!". Фотографували двічі: у фас, профіль і ззаду – схоже, готують певну базу. Дівчата часто втрачали свідомість у камері, одна дівчина блювала дві ночі поспіль майже без перерви,
– розповіла акторка.