Людей, яких затримують на протестах у Білорусі, міліція тримає у жахливих умовах. В одній камері можуть тіснитися кільканадцять людей.

Про своє затримання в коментарі білоруському "Радіо Свобода" розповіла актриса Білоруського вільного театру Даша Андреянава.

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Що про затримання розповіла жінка:

Її схопили 9 серпня – у перший день протестів в Білорусі.

В камері разом із нею перебували 12 людей.

Знадвору було увесь час чути, як силовики б’ють затриманих чоловіків.

Люди раділи, що їм не дають їжу, щоб не ходити до туалету в камері.

Двічі нас поливали відрами води, тому що ми кричали: "Дайте подихати повітрям!". Фотографували двічі: у фас, профіль і ззаду – схоже, готують певну базу. Дівчата часто втрачали свідомість у камері, одна дівчина блювала дві ночі поспіль майже без перерви,

– розповіла акторка.