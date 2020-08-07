Антиправительственные протесты в Болгарии: полиция уничтожила палаточные городки митингующих
Правоохранители сразу в нескольких болгарских городах ликвидировали палаточные городки протестующих, которые требуют отставки правительства страны. Такие действия правоохранители объяснили тем, что палатки блокировали проезжие части дороги.
Ликвидацией палаточных городков в болгарской столице Софии, а также в таких городах, как Варна, Пловдив и Стара-Загора, занялись усиленные отряды полиции. Об этом информирует издание Mediapool.
Смотрите также В Бейруте вспыхнули антиправительственные протесты из-за масштабного взрыва в порту: фото
В 4:30 утра десятки полицейских блокировали палаточные городки, предложив гражданам, которые там находились, освободить территорию, а затем вытеснили их за пределы дорожного полотна.
Ликвидация палаточного городка в Софии / "Балканский обозреватель"
Все происходило мгновенно: все палатки и личные вещи манифестантов в Софии выбрасывали на соседний тротуар. У митингующих было несколько минут, чтобы забрать свои личные вещи, после чего палатки и все остальное запихнули в грузовик и вывезли.
Ликвидация палаточного городка в Болгарии / Фото "Балканский обозреватель"
Кроме того, правоохранители задержали 12 протестующих. К счастью, до столкновений между полицией и участниками протестов дело не дошло.
Где были уничтожены палаточные городки
- Ликвидированы палаточные городки на ключевых перекрестках Софии — на площади Независимости, возле Софийского университета и на "Цариградско шоссе".
- Также разрушены палаточные городки перед администрацией города Варна.
- В городе Пловдиве.
- В районе города Стара-Загора.
Полицейские кордоны остаются на месте, чтобы не допустить повторного перекрытия дорог. Дело в том, что правоохранители обвиняют митингующих в нарушении закона о дорожном движении.
Ликвидация палаточного городка: видео
Министерство внутренних дел сообщило, что якобы уважает и гарантирует право граждан на мирный протест, но этого не следует делать "ценой грубого нарушения прав жителей страны".
Что известно об антиправительственных протестах в Болгарии: коротко
- Антиправительственные акции уже почти месяц продолжаются по всей стране.
- Их участники требуют отставки правительства и главного прокурора Ивана Гешева.
- Правительство, по их мнению, "погрязло в коррупции" и за время своей работы не смогло обеспечить благополучную жизнь для граждан, а также достойную заработную плату, которая позволяла бы успешно работать в Болгарии, а не в других европейских странах.
- Гешева протестующие обвиняют в нападках на президента страны Румена Радева и в организации показательных обысков и арестов.
- Первая массовая акция протеста прошла в Болгарии 9 июля, когда возле здания администрации президента в поддержку Радева собрались более тысячи человек, включая представителей различных политических партий и общественных организаций.
- С того дня митинги и шествия под лозунгом "Защитим демократию!" стали ежедневными, их участниками являются преимущественно молодые люди.
- 7 августа в Болгарии уже запланированы несколько таких акций.