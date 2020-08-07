Правоохранители сразу в нескольких болгарских городах ликвидировали палаточные городки протестующих, которые требуют отставки правительства страны. Такие действия правоохранители объяснили тем, что палатки блокировали проезжие части дороги.

Ликвидацией палаточных городков в болгарской столице Софии, а также в таких городах, как Варна, Пловдив и Стара-Загора, занялись усиленные отряды полиции. Об этом информирует издание Mediapool.

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В 4:30 утра десятки полицейских блокировали палаточные городки, предложив гражданам, которые там находились, освободить территорию, а затем вытеснили их за пределы дорожного полотна.



Ликвидация палаточного городка в Софии / "Балканский обозреватель"

Все происходило мгновенно: все палатки и личные вещи манифестантов в Софии выбрасывали на соседний тротуар. У митингующих было несколько минут, чтобы забрать свои личные вещи, после чего палатки и все остальное запихнули в грузовик и вывезли.



Ликвидация палаточного городка в Болгарии / Фото "Балканский обозреватель"

Кроме того, правоохранители задержали 12 протестующих. К счастью, до столкновений между полицией и участниками протестов дело не дошло.

Где были уничтожены палаточные городки

Ликвидированы палаточные городки на ключевых перекрестках Софии — на площади Независимости, возле Софийского университета и на "Цариградско шоссе".

Также разрушены палаточные городки перед администрацией города Варна.

В городе Пловдиве.

В районе города Стара-Загора.

Полицейские кордоны остаются на месте, чтобы не допустить повторного перекрытия дорог. Дело в том, что правоохранители обвиняют митингующих в нарушении закона о дорожном движении.

Ликвидация палаточного городка: видео

Министерство внутренних дел сообщило, что якобы уважает и гарантирует право граждан на мирный протест, но этого не следует делать "ценой грубого нарушения прав жителей страны".

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