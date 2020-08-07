Антиурядові протести у Болгарії: поліція знищила наметові містечка мітингарів
Правоохоронці відразу у кількох болгарських містах ліквідували наметові містечка протестувальників, які вимагають відставки уряду країни. Такі дії правоохоронці пояснили тим, що намети блокували проїжджі частини дороги.
Ліквідацією наметових містечок у болгарській столиці Софії, а також у таких містах, як Варна, Пловдив і Стара-Загора, зайнялися посилені загони поліції. Про це інформує видання Mediapool.
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О 4:30 ранку десятки поліцейських блокували наметові містечка, запропонувавши громадянам, які там перебували, звільнити територію, а потім витіснили їх за межі дорожнього полотна.
Ліквідація наметового містечка у Софії / "Балканський оглядач"
Все відбувалось миттєво: всі намети та особисті речі маніфестантів у Софії викидали на сусідній тротуар. У мітингувальників було кілька хвилин, щоб забрати свої особисті речі, після чого намети та все інше спихнули у вантажівку та вивезли.
Ліквідація наметового містечка у Болгарії / Фото "Балканський оглядач"
Крім того, правоохоронці затримали 12 протестувальників. На щастя, до зіткнень між поліцією і учасниками протестів справа не дійшла.
Де були знищені наметові містечка
- Ліквідовані наметові містечка на ключових перехрестях Софії — на майдані Незалежності, біля Софійського університету та на "Цариградско шосе".
- Також зруйновані наметові містечка перед адміністрацією міста Варна.
- У місті Пловдиві.
- В районі міста Стара-Загора.
Поліцейські кордони залишаються на місці, щоб не допустити повторного перекриття доріг. Річ у тім, що правоохоронці звинувачують мітингувальників у порушенні закону про дорожній рух.
Ліквідація наметового містечка: відео
Міністерство внутрішніх справ повідомило, що нібито поважає та гарантує право громадян на мирний протест, але цього не слід робити "ціною грубого порушення прав мешканців країни".
Що відомо про антиурядові протести у Болгарії: коротко
- Антиурядові акції вже майже місяць тривають по всій країні.
- Їх учасники вимагають відставки уряду і головного прокурора Івана Гешева.
- Уряд, на їхню думку, "загруз в корупції" і за час своєї роботи не зміг забезпечити благополучне життя для громадян, а також гідну заробітну плату, яка дозволяла б успішно працювати в Болгарії, а не в інших європейських країнах.
- Гешева протестувальники звинувачують в нападках на президента країни Румена Радєва та в організації показових обшуків і арештів.
- Перша масова акція протесту пройшла в Болгарії 9 липня, коли біля будівлі адміністрації президента на підтримку Радєва зібралися понад тисяча людей, включно з представниками різних політичних партій і громадських організацій.
- З того дня мітинги і ходи під гаслом "Захистимо демократію!" стали щоденними, їх учасниками є переважно молоді люди.
- 7 серпня в Болгарії вже заплановані кілька таких акцій.