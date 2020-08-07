Правоохоронці відразу у кількох болгарських містах ліквідували наметові містечка протестувальників, які вимагають відставки уряду країни. Такі дії правоохоронці пояснили тим, що намети блокували проїжджі частини дороги.

Ліквідацією наметових містечок у болгарській столиці Софії, а також у таких містах, як Варна, Пловдив і Стара-Загора, зайнялися посилені загони поліції. Про це інформує видання Mediapool.

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О 4:30 ранку десятки поліцейських блокували наметові містечка, запропонувавши громадянам, які там перебували, звільнити територію, а потім витіснили їх за межі дорожнього полотна.



Ліквідація наметового містечка у Софії / "Балканський оглядач"

Все відбувалось миттєво: всі намети та особисті речі маніфестантів у Софії викидали на сусідній тротуар. У мітингувальників було кілька хвилин, щоб забрати свої особисті речі, після чого намети та все інше спихнули у вантажівку та вивезли.



Ліквідація наметового містечка у Болгарії / Фото "Балканський оглядач"

Крім того, правоохоронці затримали 12 протестувальників. На щастя, до зіткнень між поліцією і учасниками протестів справа не дійшла.

Де були знищені наметові містечка

Ліквідовані наметові містечка на ключових перехрестях Софії — на майдані Незалежності, біля Софійського університету та на "Цариградско шосе".

Також зруйновані наметові містечка перед адміністрацією міста Варна.

У місті Пловдиві.

В районі міста Стара-Загора.

Поліцейські кордони залишаються на місці, щоб не допустити повторного перекриття доріг. Річ у тім, що правоохоронці звинувачують мітингувальників у порушенні закону про дорожній рух.

Ліквідація наметового містечка: відео

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що нібито поважає та гарантує право громадян на мирний протест, але цього не слід робити "ціною грубого порушення прав мешканців країни".

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