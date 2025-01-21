Статистика компаній із російським капіталом

Загалом у Болгарії кількість компаній, які дотичні до росіян, перевищила 13 тисяч. Про це повідомляє видання Euractiv, посилаючись на дані Болгарського торговельного реєстру, інформує 24 Кнаал.

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На початок 2025 року у Болгарії функціонує понад 13 000 компаній, які мають зв'язок із Росією. З них:

7300 компаній перебувають у власності зі 100% російським капіталом;

перебувають у власності зі 100% російським капіталом; 5700 компаній мають російських акціонерів із часткою до 40%.

Зауважте. Офіційна статистика щодо підприємств, де громадяни Росії мають міноритарні пакети акцій (менше ніж 40%), наразі відсутня.

Популярність Болгарії серед російського бізнесу

За даними рейтингового агентства Moody's, оприлюдненими у вересні 2024 року, Болгарія стала однією з найпопулярніших країн Європи для відкриття бізнесу росіянами, поступаючись лише Чехії. Болгарія випередила Німеччину та Італію за кількістю компаній із російською участю.

Попри те, що Болгарія підтримала розширення санкцій проти Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну, вона залишається відносно м'якою у реалізації обмежувальних заходів.

В країні фіксують замороження російських активів, хоча кілька транзакцій за участі російських компаній і громадян були заблоковані.

Довідково. Наймасштабнішим підприємством із російським капіталом у Болгарії залишається "Лукойл". За 2024 рік доходи компанії від мережі нафтопереробних заводів і автозаправних станцій у країні склали 7,5 мільярда євро. Це еквівалентно приблизно 7% валового внутрішнього продукту Болгарії.