Статистика компаний с российским капиталом

Всего в Болгарии количество компаний, которые касаются россиян, превысило 13 тысяч. Об этом сообщает издание Euractiv, ссылаясь на данные Болгарского торгового реестра, информирует 24 Кнаал.

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На начало 2025 года в Болгарии функционирует более 13 000 компаний, которые имеют связь с Россией. Из них:

7300 компаний находятся в собственности со 100% российским капиталом;

находятся в собственности со 100% российским капиталом; 5700 компаний имеют российских акционеров с долей до 40%.

Обратите внимание. Официальная статистика по предприятиям, где граждане России имеют миноритарные пакеты акций (менее 40%), пока отсутствует.

Популярность Болгарии среди российского бизнеса

По данным рейтингового агентства Moody's, обнародованным в сентябре 2024 года, Болгария стала одной из самых популярных стран Европы для открытия бизнеса россиянами, уступая лишь Чехии. Болгария опередила Германию и Италию по количеству компаний с российским участием.

Несмотря на то, что Болгария поддержала расширение санкций против России после начала полномасштабного вторжения в Украину, она остается относительно мягкой в реализации ограничительных мер.

В стране фиксируют замораживание российских активов, хотя несколько транзакций с участием российских компаний и граждан были заблокированы.

Справочно. Самым масштабным предприятием с российским капиталом в Болгарии остается "Лукойл". За 2024 год доходы компании от сети нефтеперерабатывающих заводов и автозаправочных станций в стране составили 7,5 миллиарда евро. Это эквивалентно примерно 7% валового внутреннего продукта Болгарии.