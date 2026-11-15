Более 200 задержанных и нападение на журналистов: новая волна протестов охватила Францию

Об этом сообщает BFMTV.

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Сколько человек задержали во время протестов во Франции?

По данным правоохранительных органов, по состоянию на 18:00 14 ноября по всей Франции задержали 219 человек. Еще 10 полицейских получили легкие травмы.

В то же время организаторы акций заявили о значительно большем количестве участников – около 200 тысяч по всей стране, из которых 100 тысяч якобы вышли на улицы Парижа.

Во французском МВД отметили, что в целом ситуация оставалась под контролем, хотя в ряде городов произошли столкновения. В частности, инциденты фиксировались в Марселе, Лионе, Бордо, Гренобле, Тулузе и других городах.

Протестующие бросали в правоохранителей камни и другие предметы, повреждали уличное оборудование и коммерческое имущество, а также поджигали мусорные баки.

В Париже большинство участников демонстрации мирно разошлись после завершения шествия. Однако отдельные группы вступили в столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ.

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Что произошло с журналистами во время протестов?

В Лионе во время освещения беспорядков напали на съемочную группу телеканала BFMTV. Инцидент произошел возле горящей баррикады на авеню Бертло.

По сообщениям французских СМИ, группа людей начала преследовать журналиста, после чего его повалили на землю и избивали ногами. Нападавшие также повредили и похитили профессиональную камеру.

Как преследовали журналиста: смотрите видео

Сотрудникам охраны удалось помочь журналисту покинуть опасное место. Для защиты съемочной группы вмешались полицейские.

Руководство BFMTV осудило нападение на своих сотрудников. Директор редакции Камиль Ланглад призвала не распространять видео избиения из соображений безопасности журналистов.

Полицейские бросились на защиту съемочной группы: смотрите видео

Почему во Франции продолжаются протесты?

Массовые демонстрации связаны с недовольством французов ростом стоимости жизни. Акции проходят уже несколько недель подряд.

В частности, 7 ноября во Франции также прошли масштабные протесты. Тогда, по данным полиции, задержали 360 человек.

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Накануне новой волны демонстраций в стране ввели ограничения на продажу пиротехники из-за риска беспорядков.

Ранее 24 Канал сообщал о масштабных протестах во Франции 14 ноября. Тогда, по предварительным данным на 17:00, правоохранители задержали 121 человека, а для обеспечения порядка привлекли около 70 тысяч полицейских и жандармов.