Более 100 000 человек вновь вышли на протесты против цен во Франции

Об этом сообщает Le Figaro.

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Что известно о протестах во Франции?

Демонстрации 14 ноября охватили различные города Франции. По подсчетам Министерства внутренних дел, в них приняли участие 106 тысяч человек, в том числе 24 тысячи – в Париже. В то же время молодежные профсоюзы оценили количество участников в 200 тысяч по всей стране, из которых почти 100 тысяч собрались в столице.

Это уже пятая суббота протестов. На прошлой неделе, 7 ноября, на демонстрации вышли 146 тысяч человек. Самой массовой стала акция 17 октября: тогда министерство насчитало 550 тысяч участников, а организаторы заявили о 800 тысячах.

К протестам присоединились профсоюзы, студенты, правозащитные организации и представители движения "желтых жилетов". Они выдвинули ряд требований: в частности, призвали повысить зарплаты, увеличить финансирование образования и защитить детей и подростков от насилия.

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Отдельной причиной недовольства стал законопроект о презумпции правомерности применения оружия правоохранительными органами. Правозащитные организации выступили против этой инициативы, назвав ее "лицензией на убийство".

В столице участники прошли маршем от площади Республики до площади Нации через площадь Бастилии. Незадолго до 18:00 парижская префектура сообщила, что "вся процессия" добралась до места назначения, а "большинство разошлось мирно".

В то же время в префектуре заявили, что "враждебно настроенные лица воспользовались разгоном, чтобы напасть на правоохранителей". Полицейские проводили маневры, чтобы задержать нарушителей.

Во Франции продолжаются протесты / AFP

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В Лионе марш, в котором, по данным организаторов, приняли участие около 8 тысяч человек, сначала проходил в приподнятой атмосфере под аккомпанемент духового оркестра. Однако впоследствии его заблокировали, а вокруг появились дымовые шашки. После возобновления шествия обстановка оставалась напряженной, а к 17:00 полиция начала разгонять демонстрантов.

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В Тулузе, по данным организаторов, на улицы вышли около 6 тысяч человек, тогда как префектура насчитала 1800 участников. Инциденты также зафиксировали в Нанте и Бордо: там правоохранители применяли слезоточивый газ, а на баррикадах поджигали мусорные баки.

Для обеспечения порядка по всей стране мобилизовали около 70 тысяч полицейских и жандармов. По состоянию на 17:00 по местному времени правоохранители задержали 121 человека.

Основательница организации Collectif enfantiste Клер Бурдиль назвала объединение различных протестных требований необычным явлением.

Это довольно исключительное сближение– сказала она.

По словам Бурдиль, французское общество переживает кризис, охватывающий различные сферы – от образования до системы защиты детей и правосудия. Она также подчеркнула, что нельзя сосредотачиваться только на одной проблеме, когда недовольство охватывает значительную часть общества.

Генеральный секретарь профсоюза FSU Каролин Шеве пояснила, что участники акций выступают не только за повышение покупательной способности, но и за защиту гражданских свобод.

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На всех этих демонстрациях мы выдвигаем наши требования: покупательная способность, а также вопросы защиты гражданских свобод, особенно свобод молодежи, с которой мы отождествляем себя, поскольку, в конечном счете, это обратная сторона одной медали– заявила она.

Следующий общенациональный день забастовок и демонстраций во Франции запланирован на вторник. К нему призвал профсоюз CGT, а к акциям в государственном секторе присоединился CFDT.

Напомним, в канадском Монреале тысячи студентов вышли на протест против сокращения финансирования образования, ухудшения условий обучения и роста стоимости жизни. Демонстрация переросла в столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ для разгона толпы.