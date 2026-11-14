Понад 100 000 людей знову вийшли на протести проти цін у Франції

Про це повідомляє Le Figaro.

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Що відомо про протести у Франції?

Демонстрації 14 листопада охопили різні міста Франції. За підрахунками Міністерства внутрішніх справ, участь у них взяли 106 тисяч людей, зокрема 24 тисячі – у Парижі. Водночас молодіжні профспілки оцінили кількість учасників у 200 тисяч по всій країні, з яких майже 100 тисяч зібралися у столиці.

Це вже п'ята субота протестів. Попереднього тижня, 7 листопада на демонстрації вийшли 146 тисяч людей. Наймасовішою була акція 17 жовтня: тоді міністерство нарахувало 550 тисяч учасників, а організатори заявили про 800 тисяч.

До протестів долучилися профспілки, студенти, правозахисні організації та представники руху "жовтих жилетів". Вони висунули низку вимог: зокрема, закликали підвищити зарплати, збільшити фінансування освіти та захистити дітей і підлітків від насильства.

Окремою причиною невдоволення став законопроєкт про презумпцію правомірності застосування зброї правоохоронцями. Правозахисні організації виступили проти цієї ініціативи, назвавши її "ліцензією на вбивство".

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У столиці учасники пройшли маршем від площі Республіки до площі Нації через площу Бастилії. Незадовго до 18:00 паризька префектура повідомила, що "вся процесія" дісталася місця призначення, а "більшість розійшлася мирно".

Водночас у префектурі заявили, що "вороже налаштовані особи скористалися розгоном, щоб напасти на правоохоронців". Поліцейські проводили маневри, щоб затримати порушників.

У Франції тривають протести / AFP

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У Ліоні марш, у якому, за даними організаторів, взяли участь близько 8 тисяч людей, спочатку проходив у піднесеній атмосфері під супровід духового оркестру. Однак згодом його заблокували, а навколо з'явилися димові шашки. Після відновлення ходи обстановка залишалася напруженою, а до 17:00 поліція почала розганяти демонстрантів.

У Тулузі, за даними організаторів, на вулиці вийшли близько 6 тисяч людей, тоді як префектура нарахувала 1800 учасників. Інциденти також зафіксували в Нанті та Бордо: там правоохоронці застосовували сльозогінний газ, а на барикадах підпалювали сміттєві баки.

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Для забезпечення порядку по всій країні мобілізували близько 70 тисяч поліцейських і жандармів. Станом на 17:00 за місцевим часом правоохоронці затримали 121 людину.

Засновниця організації Collectif enfantiste Клер Бурділь назвала об'єднання різних протестних вимог незвичним явищем.

Це досить виняткове зближення– сказала вона.

За словами Бурділь, французьке суспільство переживає кризу, яка охоплює різні сфери – від освіти до системи захисту дітей і правосуддя. Вона також наголосила, що не можна зосереджуватися лише на одній проблемі, коли невдоволення охоплює значну частину суспільства.

Генеральна секретарка профспілки FSU Каролін Шеве пояснила, що учасники акцій виступають не лише за підвищення купівельної спроможності, а й за захист громадянських свобод.

На всіх цих демонстраціях ми висуваємо наші вимоги: купівельна спроможність, а також питання захисту громадянських свобод, особливо свобод молоді, з якою ми ототожнюємо себе, оскільки зрештою це зворотний бік однієї медалі– заявила вона.

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Наступний загальнонаціональний день страйків і демонстрацій у Франції запланований на вівторок. До нього закликала профспілка CGT, а до акцій у державному секторі приєдналася CFDT.

Нагадаємо, у канадському Монреалі тисячі студентів вийшли на протест проти скорочення фінансування освіти, погіршення умов навчання та зростання вартості життя. Демонстрація переросла в сутички з поліцією, яка застосувала сльозогінний газ для розгону натовпу.