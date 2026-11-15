Понад 200 затриманих і напад на журналістів: нова хвиля протестів охопила Францію

Про це повідомляє BFMTV.

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Скільки людей затримали під час протестів у Франції?

За даними правоохоронців, станом на 18:00 14 листопада по всій Франції затримали 219 людей. Ще 10 поліцейських зазнали легких травм.

Водночас організатори акцій заявили про значно більшу кількість учасників — близько 200 тисяч по всій країні, з яких 100 тисяч нібито вийшли на вулиці Парижа.

У французькому МВС зазначили, що загалом ситуація залишалася під контролем, хоча в низці міст сталися сутички. Зокрема, інциденти фіксували в Марселі, Ліоні, Бордо, Греноблі, Тулузі та інших містах.

Протестувальники кидали в правоохоронців каміння та інші предмети, пошкоджували вуличне обладнання й комерційне майно, а також підпалювали сміттєві баки.

У Парижі більшість учасників демонстрації мирно розійшлися після завершення ходи. Однак окремі групи вступили в сутички з поліцією, яка застосувала сльозогінний газ.

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Що сталося з журналістами під час протестів?

У Ліоні під час висвітлення заворушень напали на знімальну групу телеканалу BFMTV. Інцидент стався поблизу палаючої барикади на авеню Бертло.

За повідомленнями французьких медіа, група людей почала переслідувати журналіста, після чого його повалили на землю та били ногами. Нападники також пошкодили й викрали професійну камеру.

Як переслідували журналіста: дивіться відео

Співробітникам охорони вдалося допомогти журналісту залишити небезпечне місце. Для захисту знімальної групи втрутилися поліцейські.

Керівництво BFMTV засудило напад на своїх працівників. Директорка редакції Каміль Ланглад закликала не поширювати відео побиття з міркувань безпеки журналістів.

Поліцейскі кинулися на захист знімальної групи: дивіться відео

Чому у Франції тривають протести?

Масові демонстрації пов'язані з невдоволенням французів зростанням вартості життя. Акції відбуваються вже кілька тижнів поспіль.

Зокрема, 7 листопада у Франції також пройшли масштабні протести. Тоді, за даними поліції, затримали 360 людей.

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Напередодні нової хвилі демонстрацій у країні запровадили обмеження на продаж піротехніки через ризик заворушень.

Раніше 24 Канал повідомляв про масштабні протести у Франції 14 листопада. Тоді, за попередніми даними станом на 17:00, правоохоронці затримали 121 людину, а для забезпечення порядку залучили близько 70 тисяч поліцейських і жандармів.