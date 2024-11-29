Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дмитрия Кулебы в соцсети Х. По его словам, борьба грузин сегодня – это больше, чем выбор между проевропейской или пророссийской позицией.

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Кулеба отреагировал на протесты в Грузии

Дмитрий Кулеба заявил, что грузинское правительство прикрывало свои ползучие уступки России обещаниями избежать так называемого "украинского сценария", имея в виду вторжение России в Украину.

К сожалению, то, что мы сегодня наблюдаем в Грузии, является именно украинским сценарием, но другого рода. Грузия в ноябре 2024 года является зеркалом Украины в ноябре 2013 года. Иванишвили, как тогда Янукович, играет по той же самой схеме,

– написал дипломат.

Кулеба напомнил, что ровно 11 лет назад в ноябре 2013 года в Украине началась Революция Достоинства, когда Янукович объявил, что не будет подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС, что вызвало протесты по всей стране.

По его словам, тогда украинцы восстали, не позволив забрать свою свободу, и их борьба изменила ход истории.

Сегодняшняя картина для Грузии понятна: сначала отбирают свободу, потом начинают бить, потом исчезает процветание, а потом вас поглощает Россия,

– подчеркнул Кулеба.

Он подчеркнул, что сейчас на улицах Тбилиси грузины борются за фундаментальное право жить свободно.

Напомним, 28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна отказывается от переговоров о вступлении в Европейский Союз до 2028 года.